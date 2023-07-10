Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли подробности истории Рейна и Смоука в новой вселенной ©

Mortal Kombat 1 станет своего рода перезагрузкой франшизы, а это значит, что в ней будет много отличий в сюжете и персонажах. В недавнем апдейте на официальном сайте NetherRealm Studios дала нам представление о том, чего ожидать от бойцов Рейна и Смоука.

В новой версии Рейн будет учеником магии Экзотерры, обладающим большими способностями к магии воды. В то же время Смоук стал жертвой жестокой ошибки Лин Куэй, из-за чего Грандмастер Лин Куэй взял его на воспитание и вырастил вместе со своими сыновьями, Саб-Зиро и Скорпионом.

Будучи студентом элитной Имперской академии колдовства Экзотерры во Внешнем мире, Рейн поразил своих сверстников уникальной способностью к магии воды. Способности Рейна привлекли внимание генерала Шао, который усовершенствовал его магию воды, превратив ее в великое оружие. Победы Рейна настолько впечатлили императрицу Синдел, что она назвала его Верховным магом Внешнего мира.

В детстве Смоук вместе со своей семьей жил охотой. Однако их последняя охота закончилась трагедией. Случайно вторгшись на территорию Лин Куэй, они подверглись нападению. Смоук осиротел. Устыдившись поступка своих воинов, Великий Магистр Лин Куэй усыновил Смоука. Он вырастил его вместе со своими сыновьями, Саб-Зиро и Скорпионом.



В итоге Смоук принял решение посвятить себя миссии Лин Куэй. Но поскольку он не обладал врожденными сверхъестественными способностями своих братьев, он решил освоить практическую магию. В итоге он присоединился к братьям и стал защищать Землю.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября и будет доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Лица, оформившие предзаказ на игру на PlayStation и Xbox, в августе получат доступ к бете Mortal Kombat 1.