Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли подробности истории Рейна и Смоука в новой вселенной

Mortal Kombat 1 станет своего рода перезагрузкой франшизы, а это значит, что в ней будет много отличий в сюжете и персонажах. В недавнем апдейте на официальном сайте NetherRealm Studios дала нам представление о том, чего ожидать от бойцов Рейна и Смоука.
В новой версии Рейн будет учеником магии Экзотерры, обладающим большими способностями к магии воды. В то же время Смоук стал жертвой жестокой ошибки Лин Куэй, из-за чего Грандмастер Лин Куэй взял его на воспитание и вырастил вместе со своими сыновьями, Саб-Зиро и Скорпионом.
Будучи студентом элитной Имперской академии колдовства Экзотерры во Внешнем мире, Рейн поразил своих сверстников уникальной способностью к магии воды. Способности Рейна привлекли внимание генерала Шао, который усовершенствовал его магию воды, превратив ее в великое оружие. Победы Рейна настолько впечатлили императрицу Синдел, что она назвала его Верховным магом Внешнего мира.
В детстве Смоук вместе со своей семьей жил охотой. Однако их последняя охота закончилась трагедией. Случайно вторгшись на территорию Лин Куэй, они подверглись нападению. Смоук осиротел. Устыдившись поступка своих воинов, Великий Магистр Лин Куэй усыновил Смоука. Он вырастил его вместе со своими сыновьями, Саб-Зиро и Скорпионом.
В итоге Смоук принял решение посвятить себя миссии Лин Куэй. Но поскольку он не обладал врожденными сверхъестественными способностями своих братьев, он решил освоить практическую магию. В итоге он присоединился к братьям и стал защищать Землю.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября и будет доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Лица, оформившие предзаказ на игру на PlayStation и Xbox, в августе получат доступ к бете Mortal Kombat 1.
Саб зиро и скорпион братья
Были кровными врагами, стали кровными братьями))
Скорей всего тут "брат" в смысле ученик.
Retcon Kombat
Как же уныло все это звучит...
"Смоук не обладал сверхспособностями, поэтому решил освоить магию." - Ля, ну и кринж.
История про то, как его принесли в жертву какому-то там демону и сожгли, в результате чего он и стал дымом, звучит намного круче и интересней.
А тут Лин Квей убили его семью, ну он короче и решил поэтому свою жизнь Лин Квею посвятить. Так бред. Буну пора на пенсию.
Мне вот интересно. Ханзо умер и возрожден Куан Чи как призрак из преисподней - от туда и силы...
А этот Скорпион откуда взял силы?
Магия!
Просто потому, что он СКОРПИОН и даже объяснять не нужно, почему... )
А так мы узнаем, что они там напридумывали в MK1 (2023). Не терпится сюжетку взглянуть на YouTube.
Эта новая перезагрузка вселенной как перегрузка мозга старых фанатов как я!
При предыдущей перезагрузке истории МК (МК 9), 70% хороших ребят померли и вернулись зомбаками, злыми как черти, на что за что не понятно.
Ой, то ли еще будет!?
у рейна какой то невыразительный костюм
асассиекрит из индии