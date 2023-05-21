Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 146 оценок

Барака, возможно, только что был подтвержден для Mortal Kombat 1

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Procy_on
Новости

Согласно новой информации, в Mortal Kombat 1 вернется один из классических персонажей, и это не кто иной, как Барака.

Эти слухи исходят от крупного южноафриканского продавца видеоигр под названием BT Games. Популярный магазин выложил в продажу коллекционное издание Mortal Kombat 1. В качестве бонуса за предварительный заказ покупатели получат эксклюзивную балаклаву в дополнение к копии игры и другим товарам. Дизайн балаклавы напоминает внешний вид Бараки из Mortal Kombat.

Балаклава напоминает дизайн Бараки и, таким образом, указывает на то, что этот персонаж станет частью Mortal Kombat 1. Кроме того, его присутствие в игре практически подтверждено, учитывая, что действие предстоящего файтинга происходит в ретроградной вселенной.

С другой стороны, некоторые фанаты считают, что балаклава может просто отсылать к Милине, которая является еще одним выдающимся персонажем серии Mortal Kombat, известным своим характерным дизайном лица.

Кстати о Милине, есть мнение, что именно она будет королевой Эдении в MK1, а не Китана. В пользу этой теории есть несколько веских аргументов.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
KIBERMAX

Вау, круто, какая неожиданность, какая там будет следующая новость о классическом подтверждённом персонаже.

5
Deveron

Обама будет, круть... :D

1
Владимир Кочетов

а ниче что Шан Тсунг уже с когтями?

1
Oscilograf

ждем так Байдена, Буша и Клинтона в качестве игровых персонажей :)

0
spaMER_ID

Ну, это до сентября каждый день спам мусорными новостями.

0
Мур Мур lamour

на ПГ и после сентября они будут, они были и до анонса мк1, бонусы сами себя крутить не будут))

1
Озверин

для "эксклюзивной" балаклавы этот базовый подшлемник с принтом как-то несолидно смотрится.
если это с учетом использования в повседневной жизни, то как-то странно они свою аудиторию позиционируют. а если как сувенир - это какой-то "пшик" невнятный.

могли полноценную маску скорпиона положить в коллекционку-то.

0
Папка Дженнаты Ортеги

Жаль что после мк 3, мк скатился в санину для детей.

-2