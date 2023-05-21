Барака, возможно, только что был подтвержден для Mortal Kombat 1 ©

Согласно новой информации, в Mortal Kombat 1 вернется один из классических персонажей, и это не кто иной, как Барака.



Эти слухи исходят от крупного южноафриканского продавца видеоигр под названием BT Games. Популярный магазин выложил в продажу коллекционное издание Mortal Kombat 1. В качестве бонуса за предварительный заказ покупатели получат эксклюзивную балаклаву в дополнение к копии игры и другим товарам. Дизайн балаклавы напоминает внешний вид Бараки из Mortal Kombat.

Балаклава напоминает дизайн Бараки и, таким образом, указывает на то, что этот персонаж станет частью Mortal Kombat 1. Кроме того, его присутствие в игре практически подтверждено, учитывая, что действие предстоящего файтинга происходит в ретроградной вселенной.

С другой стороны, некоторые фанаты считают, что балаклава может просто отсылать к Милине, которая является еще одним выдающимся персонажем серии Mortal Kombat, известным своим характерным дизайном лица.

Кстати о Милине, есть мнение, что именно она будет королевой Эдении в MK1, а не Китана. В пользу этой теории есть несколько веских аргументов.