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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 320 оценок

Бета-тестирование Mortal Kombat 1 продлили на 7 часов

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monk70
Новости

Если вам понравилась предварительная бета-версия Mortal Kombat 1, для вас есть хорошие новости: NetherRealm продлевает бета-тестирование до 01:00 по московскому времени вторника, 22 августа 2023 года.

Хотя изначально он должен был закончиться в 18:00 МСК 21 августа, один из создателей Mortal Kombat и главный исполнительный директор NetherRealm Эд Бун подтвердил сегодня в X/Twitter, что тест был продлен еще на семь часов.

«Королевства высказались! Мы продлим бета-версию еще на 7 часов. Теперь она завершится во вторник, 22 августа, в 01:00 по московскому времени», — добавил официальный аккаунт Mortal Kombat Xitter.

Бета-версия, конечно, не дает вам карт-бланш на доступ ко всей игре, и доступны только шесть бойцов: Джонни Кейдж, Китана, Кенши, Лей Мэй, Саб-Зиро и бог огня Лю Кан. Он открыт для всех игроков, оформивших предварительный заказ на файтинг на PS5 или Xbox Series X/S, независимо от того, какое издание (стандартное, премиум или Kollector's Edition) они выбрали, но не для игроков ПК или Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 будет доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК после выхода 19 сентября.

7
6
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dreamevil2067

ПК игроков как обычно унижает эта конторка😡

6
Dexter Stockman

надо обрушить продажи этого фан-гоооовна и тогда проще будет

3
Гремлин666

Мертвый комбат выходит на новый уровень!!!!

2
Rey Harley

Перезапуск серии? Может оно и к лучшему. В последних частях началась такая дичь с сюжетом, что любой захочет забыть об этом и не вспоминать

-2
ABOMINOG1

это еще не известно что за дичь будет тут

судя по сливам еще похлеще будет всех вместе взятых последних частей

1
SteveAustin

почитай новости про эту часть. прошлые по сравнению с нынешним наркоманским бредом - шедевр

0