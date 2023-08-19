Бета-тестирование Mortal Kombat 1 продлили на 7 часов

Если вам понравилась предварительная бета-версия Mortal Kombat 1, для вас есть хорошие новости: NetherRealm продлевает бета-тестирование до 01:00 по московскому времени вторника, 22 августа 2023 года.
Хотя изначально он должен был закончиться в 18:00 МСК 21 августа, один из создателей Mortal Kombat и главный исполнительный директор NetherRealm Эд Бун подтвердил сегодня в X/Twitter, что тест был продлен еще на семь часов.
«Королевства высказались! Мы продлим бета-версию еще на 7 часов. Теперь она завершится во вторник, 22 августа, в 01:00 по московскому времени», — добавил официальный аккаунт Mortal Kombat Xitter.
Бета-версия, конечно, не дает вам карт-бланш на доступ ко всей игре, и доступны только шесть бойцов: Джонни Кейдж, Китана, Кенши, Лей Мэй, Саб-Зиро и бог огня Лю Кан. Он открыт для всех игроков, оформивших предварительный заказ на файтинг на PS5 или Xbox Series X/S, независимо от того, какое издание (стандартное, премиум или Kollector's Edition) они выбрали, но не для игроков ПК или Nintendo Switch.
Mortal Kombat 1 будет доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК после выхода 19 сентября.
ПК игроков как обычно унижает эта конторка😡
надо обрушить продажи этого фан-гоооовна и тогда проще будет
Мертвый комбат выходит на новый уровень!!!!
Перезапуск серии? Может оно и к лучшему. В последних частях началась такая дичь с сюжетом, что любой захочет забыть об этом и не вспоминать
это еще не известно что за дичь будет тут
судя по сливам еще похлеще будет всех вместе взятых последних частей
почитай новости про эту часть. прошлые по сравнению с нынешним наркоманским бредом - шедевр