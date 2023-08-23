Болезненный ребенок, который превратился в могущественного воина: раскрыта история Шао Кан в Mortal Kombat 1

Во время Gamescom Opening Night для Mortal Kombat 1 было официально анонсировано возвращение культового антагониста серии — Шао Кан. Финальный босс первых частей файтинга и завоеватель миров получил совершенно новую историю происхождения. Он отказался от титула Кана и стал генералом армии Внешнего мира.
Разработчики из студии NetherRealm решили познакомить игроков с обновленной историей Шао Кана. В Mortal Kombat 1 этот персонаж стал верховным главнокомандующим армии Внешнего мира, который верно служит только своему народу.
Родившийся в гордой семье военного, Шао должен был стать солдатом. Но он был болезненным ребенком, с отсталым умом и слабым телом. Слабость Шао приводила его отца в ярость. Он уволил врачей своего сына и разработал экстремальную программу для развития силы и выносливости своего сына. Годы тяжелого труда превратили Шао в физического колосса и выковали в нем железную волю. И, как обещал его отец, Шао стал идеальным солдатом, который смог вырасти в военачальника.
Сила Генерала Шао и его превосходная тактика принесли Внешнему миру множество побед в кровавых сражениях. И хотя он поклялся служить императрице, он готов восстать против всех ради спасения Внешнего мира. Это очевидно намекает на сюжетное противостояние Генерала Шао с Синдел.
Выход Mortal Kombat 1 должен состояться 19 сентября на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Сука наркомания какая то!)
Вот так бывает, когда нет силы воли, ну или мозгов, чтобы закончить историю вовремя. Как с фильмами или сериалами. Хотя в мортал комбат с самого начала ахинея была, слепили на коленке херобору какую-то.
мк можно было и не закачнивать- просто граматно продумать историю
Ну и лю канг накуралесил)
Вот что происходит когда Казаху дают такие силы, хорошо хоть не всех в узкоглазых превратил)))
Тут с тобой и не поспоришь))) Осталось ждать относительно не долго ( 27 дней до выхода) интересно какой там сюжет будет и кто главный злодей пока что держится в секрете и Эд Бун говорил что концовка сюжетки вынесет вам мозг xD
Я за лор не поясню. Но ставлю жепу буна это будет все сильная ящерица или демон он в армагедоне был еще. Про его даж в одном из трейлеров говорили мельком
онага?
Мягко сказано) на косячил так что Шао это сын Мотаро и Онаги XD
🔥 Шао Кан вернулся с новой историей и железной волей! 🤩 Генерал Шао готов сразиться со всеми за спасение Внешнего мира! ⚔️ Приготовьтесь к эпическим битвам и кровавым сражениям! 😄✨
Сидит такой Лю и думает, такс этот мудила мне жизнь раньше портил, сделаю ему судьбу чмошник. Такс а у этой сиськи классные были, добавлю её тоже в свой мир...
Такссс Барака Барака "Апчиии" точно сделаю расу Тарката болезнью
Лю Кенг реально думал, что сделав в новом таймлайне Шао недоразвитым рахитом дистрофиком, он убережет внешний мир и землю от захвата и мясорубки? Как по мне - мотивации у рогатого только прибавилось, сочувствую Рейдену.
Надеюсь вы не поверили в этот бред.
Не особо интересовался какая у него история было до обновленной .
На мой взгляд Шао-Кан сам по себе был достаточно брутален чтобы не сочинять ему "драматичный" бэкграунд. Только хуже сделали.
"..ребенок с отсталым умом.." и "...смог вырасти в военачальника." и "..его превосходная тактика..". Вроде бы не вяжется, да? Но тут, как в реальной жизни - надо просто родиться в семье НЕ из среднего класса).
Руки бы оторвать дизайнерам Шао, я не вижу в этом козле угрозу. Что это за рога? Он не демон же или не чорд на шлеме да были рога в мк 11 но на голове никогда не было таких рогов. У Мотаро такие рога но Шао то не из кентавров у него нет копыт ну он реально какой то Мотаро только с драконьей кожей. С кожей нет проблем я привык к ней нот рога ну такое.
Вот так должен выглядеть Шао Кан , намного лучше чем с рогами