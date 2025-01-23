Дань культовой классике: Эд Бун показал короткий геймплейный ролик с фаталити Т-1000 из Mortal Kombat 1

NetherRealm продолжает радовать фанатов Mortal Kombat 1 новыми персонажами. Вскоре в игре появится Т-1000 из культового фильма "Терминатор 2: Судный день". Хотя дата его релиза пока не объявлена, геймдиректор Эд Бун уже показал короткий геймплейный ролик, демонстрирующий фаталити нового бойца.

Сцена, где Т-1000 сбивает противника на пврежденном грузовике, – отсылка к знаменитой погоне из фильма. Однако вместо помощи от Т-800 Арнольда Шварценеггера здесь победа останется за жидким терминатором.

После недавнего релиза Конана-варвара этот персонаж станет последним в Kombat Pack 2. Mortal Kombat 1 уже достиг впечатляющего результата: с момента выхода игра продалась тиражом более 5 миллионов копий на всех платформах.