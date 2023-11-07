Дизайнер из NetherRealm рассказал о создании Омни-Мэна для Mortal Kombat 1

Уже через несколько дней в брутальном файтинге Mortal Kombat 1 появится первый гостевой персонаж. Предстоящее дополнение к игре добавит в ростер бойцов Омни-Мэна из мультсериала и комикса "Неуязвимый". Как студии NetherRealm удалось реализовать образ столь могущественного персонажа рассказал один из ведущих дизайнеров Ник Никастро, который проработал над серией Mortal Kombat больше 10 лет.

Как отмечает Ник Никастро, Омни-Мэн для NetherRealm стал далеко не первым гостевым персонажем, однако это не значит, что разработчики подходят к этому пренебрежительно. Напротив, команда ставит перед собой сложную задачу — подарить игрокам уникального игрового персонажа, сохранив при этом его узнаваемый образ во внешнем дизайне и механиках боя.

В NetherRealm оказалось много поклонников версии Омни-Мэна из мультсериала "Неуязвимый", поэтому разработчики приняли решение воссоздать в игре все его движения и приемы, которые были в оригинальном шоу.

По большей части все специальные приемы, которые мы создали для Омни-Мэна в Mortal Kombat 1, связаны с тем, что мы видели в сериале, вплоть до тонких нюансов. В процессе разработки мы собрали тонны ссылок на движения, позы, FX и звуки, чтобы использовать их в качестве основы для формирования геймдизайна. После этого мы отправились в студию захвата движений, где с огромным вниманием отнеслись к тому, чтобы передать движения, которые в некоторых случаях в точности соответствуют имеющимся референсам.

С точки зрения геймплея Омни-Мэн - это могущественный персонаж, в основе которого лежат скорость и сила. Именно поэтому его механика строится вокруг специальной стойки Вилтрумита. Из этой позы он может проводить четыре уникальные атаки, каждая из которых служит определенной цели. Кроме этого, в вилтрумитской стойке, Омни-Мэн избегает снарядов, практически не обращая на них внимания, что делает его сильным в матчах, где противники полагаются на снаряды.

Омни-Мэн будет доступен в Mortal Kombat 1 начиная с 9 ноября в рамках периода раннего доступа для всех владельцев Kombat Pack, после чего он станет доступен широкой публике 16 ноября.