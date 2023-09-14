Последняя игра NetherRealm Studios получает довольно многообещающие оценки, и сюжетный режим может стать одним из элементов, который привлечет к игре многих игроков. Разработчики предпочли полную перезагрузку, в которой нас ждут изменения. Новая Эра, созданная Лю Каном, должна была стать убежищем для всего мира, однако новая угроза сделала будущее весьма туманным. Помимо таких изменений, как совместная работа Скорпиона и Саб-Зиро, персонажи стали гораздо моложе, чем во время событий Mortal Kombat 11.
Разработчики должны были учесть новые условия во внешнем виде персонажей, и, как мы увидим в последнем сравнении, команда не разочаровала, представив отполированный до блеска дизайн бойцов. Помолодевший Скорпион больше не носит тяжелую броню, а его маска получила новый дизайн. Синдел - человек, так что ее обновили, и Барака снова.... искренне улыбается. Большие изменения претерпел и Райдэн, которому предстоит смириться со своим земным происхождением.
Ниже также представлены кадры, посвященные сравнению графики в различных версиях игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Дизайны бойцов в свежем сравнении Mortal Kombat 1 с Mortal Kombat 11©
Последняя игра NetherRealm Studios получает довольно многообещающие оценки, и сюжетный режим может стать одним из элементов, который привлечет к игре многих игроков. Разработчики предпочли полную перезагрузку, в которой нас ждут изменения. Новая Эра, созданная Лю Каном, должна была стать убежищем для всего мира, однако новая угроза сделала будущее весьма туманным. Помимо таких изменений, как совместная работа Скорпиона и Саб-Зиро, персонажи стали гораздо моложе, чем во время событий Mortal Kombat 11.
Скины получились конечно так себе, противоречивые. Но в любом случае привыкнем деваться некуда
Лучшая внешка у героев MK была в 9 части. Да-да, сиськи есть - можно и "съесть". Потом в 10 мортале тоже была норм, а уже после, какая-то шляпа Райдена получилась))