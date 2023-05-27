NetherRealm Studios только что объявила о проведении стресс-теста Mortal Kombat 1, с помощью которого студия проверит стабильность и эффективность сетевой инфраструктуры.
NetherRealm Studios уточняет, что это не бета-тест, и поэтому он не будет связан с бонусами за предзаказ (которые вместо этого дадут доступ к настоящей бете и раннему доступу к игре). Тест будет доступен исключительно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а не на ПК и Nintendo Switch. Чтобы получить шанс быть выбранным, вы можете посетить этот адрес.
В FAQ, опубликованном разработчиками, подтверждается, что для доступа к тесту потребуется учетная запись Warner Bros. Games, но можно обойтись и без подписки Playstation Plus или Xbox Live Gold. Кросс-платформенность между PlayStation и Xbox в этой тестовой версии поддерживаться не будет.
Что касается контента, то участникам будет доступен онлайн-режим 1v1, а также ограниченная версия Klassic Tower против ИИ. Никакой информации о персонажах не было опубликовано.
Для Mortal Kombat 1 анонсирован стресс-тест на PlayStation 5 и Xbox Series X|S©
NetherRealm Studios только что объявила о проведении стресс-теста Mortal Kombat 1, с помощью которого студия проверит стабильность и эффективность сетевой инфраструктуры.
ну на нинтендо то понятно что не полноценный мк будет, но почему пк стороной обходят?
Ага, а на остальных платформах не надо, так выходит? Типа, и так схавают, со гнильцой. Не, так не пойдёт. Помню я порт МК9 на ПК. Или той же МКХ, где только главное меню работало. Больше так не хочется! Да, с МК11 такого не было, но всё же.
А вообще: ГДЕ, МАТЬ ИХ, ГЕЙМПЛЕЙ??? Покажите людям, ради чего они предзаказы оформили! Хватит резину тянуть.