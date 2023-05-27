Для Mortal Kombat 1 анонсирован стресс-тест на PlayStation 5 и Xbox Series X|S ©

NetherRealm Studios только что объявила о проведении стресс-теста Mortal Kombat 1, с помощью которого студия проверит стабильность и эффективность сетевой инфраструктуры.



NetherRealm Studios уточняет, что это не бета-тест, и поэтому он не будет связан с бонусами за предзаказ (которые вместо этого дадут доступ к настоящей бете и раннему доступу к игре). Тест будет доступен исключительно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а не на ПК и Nintendo Switch. Чтобы получить шанс быть выбранным, вы можете посетить этот адрес.



В FAQ, опубликованном разработчиками, подтверждается, что для доступа к тесту потребуется учетная запись Warner Bros. Games, но можно обойтись и без подписки Playstation Plus или Xbox Live Gold. Кросс-платформенность между PlayStation и Xbox в этой тестовой версии поддерживаться не будет.



Что касается контента, то участникам будет доступен онлайн-режим 1v1, а также ограниченная версия Klassic Tower против ИИ. Никакой информации о персонажах не было опубликовано.