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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 793 оценки

Для Mortal Kombat 1 вышел мод, который добавляет персонажей из "Людей-Икс '97" в игру

AceTheKing
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Как стало известно, моддер IOI-632671 выпустил масштабную модификацию, которая добавляет множество персонажей из Людей-Икс '97 в Mortal Kombat 1.

Модификация добавляет таких знаковых персонажей как Магнето, Профессора Икс, Росомаху, Гамбита, Мистера Синистера, Зверя, Роуг и Шторм, которыми теперь может управлять игрок.

Несмотря на то, что персонажи из мода заменяют оригинальных героев из игры, модификация не является простой заменой моделек персонажей. Моддер проделал довольно большую работу: например IOI-632671 заменил сюрикены Рейко на кинетически заряженные карты Гамбита, а Профессор Икс восседает на своем знаменитом инвалидном кресле. Кроме того, Росомаха получил дополнительный костюм с лицом Хью Джекмана, а Человек-паук и Дэдпул доступны в качестве камео-персонажей.

7
5
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ka27
2
GraF68ru

модельки годные получились.

2
Talendor3

Есть мод который добавляет киборгов в игру?)

1
Сережаа

Телочки прям ух, в этот раз повестка не пролезла!

1
Сережаа

А блин это же мод :))))

2