Для Mortal Kombat 1 вышел мод, который добавляет персонажей из "Людей-Икс '97" в игру

Как стало известно, моддер IOI-632671 выпустил масштабную модификацию, которая добавляет множество персонажей из Людей-Икс '97 в Mortal Kombat 1.
Модификация добавляет таких знаковых персонажей как Магнето, Профессора Икс, Росомаху, Гамбита, Мистера Синистера, Зверя, Роуг и Шторм, которыми теперь может управлять игрок.
Несмотря на то, что персонажи из мода заменяют оригинальных героев из игры, модификация не является простой заменой моделек персонажей. Моддер проделал довольно большую работу: например IOI-632671 заменил сюрикены Рейко на кинетически заряженные карты Гамбита, а Профессор Икс восседает на своем знаменитом инвалидном кресле. Кроме того, Росомаха получил дополнительный костюм с лицом Хью Джекмана, а Человек-паук и Дэдпул доступны в качестве камео-персонажей.
модельки годные получились.
Есть мод который добавляет киборгов в игру?)
Телочки прям ух, в этот раз повестка не пролезла!
А блин это же мод :))))