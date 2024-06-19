ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 803 оценки

Для Mortal Kombat 1 вышел новый патч, который правит баланс и добавляет поддержку 60 FPS в катсценах игры

AceTheKing
Новости

Студия NetherRealm объявила о выхода нового патча для игры Mortal Kombat 1, который исправляет баланс в игре, а так же добавляет режим с поддержкой 60 FPS в меню, сюжетных роликах, режиме вторжений и боевых заставках (вступления, смертельные удары, добивания и концовки).

Полный список изменений обновления:

ПК - Steam и Epic Games Store

  • Добавлена новая настройка графики, позволяющая увеличить блокировку на 30 FPS в определенных разделах игры до 60 FPS, которая предназначена для пользователей с мощным оборудованием. Новая настройка доступна через Главное меню > Настройки > Графика > Эксперимент > Режим 60 FPS: ВЫКЛ. (по умолчанию) / ВКЛ.
    Обратите внимание, что эта настройка не повлияет на предварительно отрендеренные видеоролики и будет автоматически отключена во время онлайн-боев во избежание проблем со стабильностью

Общие исправления и изменения

  • Исправлены некоторые проблемы с синхронизацией во время онлайн-игры, если игра была запущена после установки пакета горячих исправлений.
  • Исправлено некорректное поведение камеры при прерывании или попадании по Хоумлендеру, Омни-Мэну или Миротворцу в верхней части экрана

Изменения определенных персонажей

Основные бойцы

Рептилия:

  • Исправлено ослабление урона при использовании приема "Шар силы" без усиления

Миротворец:

  • Приемы "Человек-торпеда" и "Человек-торпеда (усиление)" теперь являются высокими
  • Базовый показатель здоровья снижен до 650 (с 700)

Хоумлендер:

  • Исправлена проблема, из-за которой не расходовалась супершкала, если использовать отмену с переходом в прием "Полет" больше одного раза в комбо
  • Исправлена проблема, при которой атаки в прыжке во время приема "Полет" можно было отменить в прием "Полет" или блок
  • Исправлена проблема с невозможностью использовать брейкер против приемов "Комплекс бога" и "Комплекс бога (усиление)"
  • Улучшена возможность соединить прием "Удар рукой вниз" с приемами "Комплекс бога" и "Комплекс бога (усиление)" во время полета, когда он поражает противника в верхней части экрана
  • Исправлена проблема, из-за которой Хоумлендер иногда мог скользить по земле, когда прием "Комплекс бога" отменялся во время полета на определенной высоте
  • Исправлена редкая проблема, из-за которой Хоумлендер иногда мог скользить по земле, когда прием "Комплекс бога" в полете выполнялся как раз в момент завершения приема "Полет"
  • Исправлены редкие случаи, когда некоторые комбо с жонглированием проводились не совсем корректно во время атаки Хоумлендера в зависимости от времени их выполнения

Следующие атаки больше нельзя парировать с помощью приема "Грязный трюк":

  • Китана: "Удар веером"
  • Рейн: "Прилив" и "Льет как из ведра"
  • Рептилия: "Трюк с коленом"
  • Синдел: "Гениальная стрижка" и "С высоты моего положения"
  • Ермак: "Затягивание"
  • Миротворец: "Выстрел в живот" и "Пытка мизинца"
  • Куан Чи: "Похититель скелетов"

Следующие атаки теперь можно парировать с помощью приема "Грязный трюк":

  • Ашра: "Божья ярость", "Гнев демоницы", "Темное вознесение" и "Светлое вознесение"
  • Барака: "Шквал атак Бараки", "Колкий укол" и "Чоп-чоп"
  • Хавик: "Искривленный торс"
  • Кенши: "Быстрый порез", "Верхнее рассечение", "Защита предков", "Парящий Сенто" и "Командная работа"
  • Кун Лао: "Кун-тузия" и "Шаолиньская встряска"
  • Генерал Шао: "Силовой удар"
  • Смоук: "Едкие испарения" и "Дымовая шашка"
  • Миротворец: "Прорыв"
  • Хоумлендер: "Обрушившийся кулак" из приема "Дьявольский рывок (в воздухе)" и "Парящий удар" из приема "Дьявольский рывок"

Камео-бойцы

Сайракс:

  • Исправлена проблема, из-за которой при отмене в прием "Горизонтальный вертолет-измельчитель" из приема "Вертолет-измельчитель" не расходовалась шкала камео

Хамелеон:

  • Уменьшено отталкивание от блока первых двух ударов в приеме "Кувырок" и немного уменьшено отталкивание от блока последнего удара
  • Базовый показатель здоровья снижен до 250 (с 300)

Джанет Кейдж

  • Немного увеличено ослабление урона при комбо с использованием приемов "Удар рукой в прыжке" и "Пропуск удара рукой в прыжке".

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

1
0
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 0
Ваш комментарий