Для Mortal Kombat 1 вышел новый патч, который правит баланс и добавляет поддержку 60 FPS в катсценах игры

Студия NetherRealm объявила о выхода нового патча для игры Mortal Kombat 1, который исправляет баланс в игре, а так же добавляет режим с поддержкой 60 FPS в меню, сюжетных роликах, режиме вторжений и боевых заставках (вступления, смертельные удары, добивания и концовки).
Полный список изменений обновления:
ПК - Steam и Epic Games Store
- Добавлена новая настройка графики, позволяющая увеличить блокировку на 30 FPS в определенных разделах игры до 60 FPS, которая предназначена для пользователей с мощным оборудованием. Новая настройка доступна через Главное меню > Настройки > Графика > Эксперимент > Режим 60 FPS: ВЫКЛ. (по умолчанию) / ВКЛ.
Обратите внимание, что эта настройка не повлияет на предварительно отрендеренные видеоролики и будет автоматически отключена во время онлайн-боев во избежание проблем со стабильностью
Общие исправления и изменения
- Исправлены некоторые проблемы с синхронизацией во время онлайн-игры, если игра была запущена после установки пакета горячих исправлений.
- Исправлено некорректное поведение камеры при прерывании или попадании по Хоумлендеру, Омни-Мэну или Миротворцу в верхней части экрана
Изменения определенных персонажей
Основные бойцы
Рептилия:
- Исправлено ослабление урона при использовании приема "Шар силы" без усиления
Миротворец:
- Приемы "Человек-торпеда" и "Человек-торпеда (усиление)" теперь являются высокими
- Базовый показатель здоровья снижен до 650 (с 700)
Хоумлендер:
- Исправлена проблема, из-за которой не расходовалась супершкала, если использовать отмену с переходом в прием "Полет" больше одного раза в комбо
- Исправлена проблема, при которой атаки в прыжке во время приема "Полет" можно было отменить в прием "Полет" или блок
- Исправлена проблема с невозможностью использовать брейкер против приемов "Комплекс бога" и "Комплекс бога (усиление)"
- Улучшена возможность соединить прием "Удар рукой вниз" с приемами "Комплекс бога" и "Комплекс бога (усиление)" во время полета, когда он поражает противника в верхней части экрана
- Исправлена проблема, из-за которой Хоумлендер иногда мог скользить по земле, когда прием "Комплекс бога" отменялся во время полета на определенной высоте
- Исправлена редкая проблема, из-за которой Хоумлендер иногда мог скользить по земле, когда прием "Комплекс бога" в полете выполнялся как раз в момент завершения приема "Полет"
- Исправлены редкие случаи, когда некоторые комбо с жонглированием проводились не совсем корректно во время атаки Хоумлендера в зависимости от времени их выполнения
Следующие атаки больше нельзя парировать с помощью приема "Грязный трюк":
- Китана: "Удар веером"
- Рейн: "Прилив" и "Льет как из ведра"
- Рептилия: "Трюк с коленом"
- Синдел: "Гениальная стрижка" и "С высоты моего положения"
- Ермак: "Затягивание"
- Миротворец: "Выстрел в живот" и "Пытка мизинца"
- Куан Чи: "Похититель скелетов"
Следующие атаки теперь можно парировать с помощью приема "Грязный трюк":
- Ашра: "Божья ярость", "Гнев демоницы", "Темное вознесение" и "Светлое вознесение"
- Барака: "Шквал атак Бараки", "Колкий укол" и "Чоп-чоп"
- Хавик: "Искривленный торс"
- Кенши: "Быстрый порез", "Верхнее рассечение", "Защита предков", "Парящий Сенто" и "Командная работа"
- Кун Лао: "Кун-тузия" и "Шаолиньская встряска"
- Генерал Шао: "Силовой удар"
- Смоук: "Едкие испарения" и "Дымовая шашка"
- Миротворец: "Прорыв"
- Хоумлендер: "Обрушившийся кулак" из приема "Дьявольский рывок (в воздухе)" и "Парящий удар" из приема "Дьявольский рывок"
Камео-бойцы
Сайракс:
- Исправлена проблема, из-за которой при отмене в прием "Горизонтальный вертолет-измельчитель" из приема "Вертолет-измельчитель" не расходовалась шкала камео
Хамелеон:
- Уменьшено отталкивание от блока первых двух ударов в приеме "Кувырок" и немного уменьшено отталкивание от блока последнего удара
- Базовый показатель здоровья снижен до 250 (с 300)
Джанет Кейдж
- Немного увеличено ослабление урона при комбо с использованием приемов "Удар рукой в прыжке" и "Пропуск удара рукой в прыжке".
Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.