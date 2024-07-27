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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 829 оценок

Для Скорпиона в Mortal Kombat 1 можно бесплатно получить костюм из фильма 1995 года

Gruz_
Новости

NetherRealm Studios предлагает бесплатный скин Скорпиона по мотивам фильма 1995 года для Mortal Kombat 1. Просто зайдите в игру, и скин окажется в вашем инвентаре. Информация о скине появилась в мае благодаря Эду Буну. А в обновлении с Такедой он появился вместе со скинами Саб-Зиро, Смоука и Рептилии.

Скины Саб-Зеро и Рептилии можно приобрести за внутриигровую валюту в магазине. Скин Смоука появится в ближайшее время. В случае со Смоуком стоит отметить, что его не было в фильме, так что он просто результат воображения. Также во внутриигровом магазине вы найдете костюмы для Ермака и Рейна из Ultimate Mortal Kombat 3.

17
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
decimotercero

Лучший его образ, на мой вкус.

12
vzglydizugla

Не перегруженный, более схожий с кимоно и прочим.

Нафига латы каратисту или что курил художник...

0
Dark1994

Какая же пасосная часть, ненужных камео добавили и убрали приколюхи типа интерактива на уровнях, ну и ростер персонажей неинтересный. Мне среди всех больше нравится 11, не такая быстрая как 10, но более скилозависимая и есть больше шансов вылезти из спам атак.

4
bohdan2015

Но чтобы зайти в игру, её нужно купить. Залоченные регионы. Смекаешь?:D

уже 60% скидки, настоящие ценители ждут 80-90%

0
Керж93

Настоящие ценители знают что игра может быть,лучше чем вот это)

0
J Jonah Jameson

Давно иметь КЗ акк, не?

0
vzglydizugla J Jonah Jameson

Не, там цены гнут.

0