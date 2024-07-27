Для Скорпиона в Mortal Kombat 1 можно бесплатно получить костюм из фильма 1995 года

NetherRealm Studios предлагает бесплатный скин Скорпиона по мотивам фильма 1995 года для Mortal Kombat 1. Просто зайдите в игру, и скин окажется в вашем инвентаре. Информация о скине появилась в мае благодаря Эду Буну. А в обновлении с Такедой он появился вместе со скинами Саб-Зиро, Смоука и Рептилии.
Скины Саб-Зеро и Рептилии можно приобрести за внутриигровую валюту в магазине. Скин Смоука появится в ближайшее время. В случае со Смоуком стоит отметить, что его не было в фильме, так что он просто результат воображения. Также во внутриигровом магазине вы найдете костюмы для Ермака и Рейна из Ultimate Mortal Kombat 3.
Лучший его образ, на мой вкус.
Не перегруженный, более схожий с кимоно и прочим.
Нафига латы каратисту или что курил художник...
Какая же пасосная часть, ненужных камео добавили и убрали приколюхи типа интерактива на уровнях, ну и ростер персонажей неинтересный. Мне среди всех больше нравится 11, не такая быстрая как 10, но более скилозависимая и есть больше шансов вылезти из спам атак.
Но чтобы зайти в игру, её нужно купить. Залоченные регионы. Смекаешь?:D
уже 60% скидки, настоящие ценители ждут 80-90%
Настоящие ценители знают что игра может быть,лучше чем вот это)
Давно иметь КЗ акк, не?
Не, там цены гнут.