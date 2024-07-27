Для Скорпиона в Mortal Kombat 1 можно бесплатно получить костюм из фильма 1995 года

NetherRealm Studios предлагает бесплатный скин Скорпиона по мотивам фильма 1995 года для Mortal Kombat 1. Просто зайдите в игру, и скин окажется в вашем инвентаре. Информация о скине появилась в мае благодаря Эду Буну. А в обновлении с Такедой он появился вместе со скинами Саб-Зиро, Смоука и Рептилии.

Скины Саб-Зеро и Рептилии можно приобрести за внутриигровую валюту в магазине. Скин Смоука появится в ближайшее время. В случае со Смоуком стоит отметить, что его не было в фильме, так что он просто результат воображения. Также во внутриигровом магазине вы найдете костюмы для Ермака и Рейна из Ultimate Mortal Kombat 3.