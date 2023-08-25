Джон Сина озвучит Миротворца в Mortal Kombat 1 ©

Mortal Kombat уже довольно давно стал нарицательным именем в играх, но в последние годы франшиза достигла новых высот благодаря огромным успехам, которые привели к еще большей известности среди широкой публики. Появление в игре персонажей из поп-культуры стало как признаком, так и следствием этой известности: культовые фигуры из классических фильмов ужасов и боевиков теперь сражаются с такими героями, как Скорпион и Саб-Зиро.

Среди новых гостей Mortal Kombat 1 - супер- (анти)герои, такие как Омни-Мэн из "Неуязвимого", Хоумлендер из "Пацанов" и Миротворец из DC, каждый из которых не так давно засветился в успешных телешоу. И вот Эд Бун официально подтвердил, что последний из них, которого играл Джон Сина, действительно будет озвучивать рестлер/актер.

У нас есть Джей Кей Симмонс, и у нас есть Джон Сина. Нам очень повезло... они знают, что такое Mortal Kombat, работают с нами, и это добавляет дополнительный слой аутентичности, благодаря тому, что в игре звучит голос актера, - сказал Бун и интервью IGN.

Мы уже слышали от Буна, что Дж.К. Симмонс будет озвучивать Омни-Мэна, первого из группы персонажей, которые выйдут в качестве DLC после релиза Mortal Kombat 1, но Бун не упомянул имя Энтони Старра в ходе этих интервью.

Что впрочем, не означает что Старр остался за бортом Mortal Kombat 1, но нужно отметить, что если в MK 11 Сильвестр Сталлоне, Питер Уэллер и Кит Дэвид озвучили своих культовых персонажей, то вот Терминатора, невзирая на его внешнее сходство с Арнольдом Шварценеггером, озвучил Крис Кокс, которого, как ходили слухи, выбрал сам Шварценеггер.

В любом случае, вы можете посмотреть интервью Буна в котором он рассказывает далеко не только об озвучке на видео ниже (перейдите на 1:09:24).

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S.