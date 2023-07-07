Джонни Кейдж и Скорпион в новых геймплейных роликах Mortal Kombat 1 ©

Первый Kombat Kast для Mortal Kombat 1 вышел в эфир вчера, и он дал нам очень подробное представление о том, как идет работа над игрой. Помимо эффектного трейлера, где нам показали Рейна, Смоука, Сайракса, Сектора и Фрост, был так же представлен геймплей за Джонни Кейджа и Скорпиона.

На этих кадрах был показан квартет классических бойцов, включая Джонни Кейджа, Скорпиона, Кано и Кунг Лао. В видеороликах ниже вы можете получить представление о том, как выглядит каждый персонаж и какие новые трюки они привнесли в эту перезагрузку.

Например, у Кейджа появилась новая "шкала хайпа", с помощью которой он может проводить специальные приёмы. Шкала будет заполнятся благодаря кривляниям на камеру. У Кейджа больше не будет способности выпускать привычные энергетические шары;

У Скорпиона с другой стороны останутся классические приемы, но мы увидим и новые атаки. Также был показан Кун Лао в роли камео-бойца, его версия основана на образе из второй части серии.

Mortal Kombat 1 - это последняя игра в знаменитой видеоигровой франшизе Mortal Kombat, разработанная отмеченной наградами компанией NetherRealm Studios. В игре будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Кангом. В ней будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, финишные приемы, сокрушающие кости, и многое другое.