Джонни Кейдж и Скорпион в новых геймплейных роликах Mortal Kombat 1

Первый Kombat Kast для Mortal Kombat 1 вышел в эфир вчера, и он дал нам очень подробное представление о том, как идет работа над игрой. Помимо эффектного трейлера, где нам показали Рейна, Смоука, Сайракса, Сектора и Фрост, был так же представлен геймплей за Джонни Кейджа и Скорпиона.
На этих кадрах был показан квартет классических бойцов, включая Джонни Кейджа, Скорпиона, Кано и Кунг Лао. В видеороликах ниже вы можете получить представление о том, как выглядит каждый персонаж и какие новые трюки они привнесли в эту перезагрузку.
Например, у Кейджа появилась новая "шкала хайпа", с помощью которой он может проводить специальные приёмы. Шкала будет заполнятся благодаря кривляниям на камеру. У Кейджа больше не будет способности выпускать привычные энергетические шары;
У Скорпиона с другой стороны останутся классические приемы, но мы увидим и новые атаки. Также был показан Кун Лао в роли камео-бойца, его версия основана на образе из второй части серии.
Mortal Kombat 1 - это последняя игра в знаменитой видеоигровой франшизе Mortal Kombat, разработанная отмеченной наградами компанией NetherRealm Studios. В игре будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Кангом. В ней будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, финишные приемы, сокрушающие кости, и многое другое.
Не пойму, камео что ли обязательны и это основной режим игры? Если да, то это очень плохо
было бы норм, если бы можно было отключать систему камео. Хочешь - играешь с ней, хочешь - без нее.
Так в этом теперь фишка геймплея будет, без камео ты не сделаешь комбо с жонглированием продолжительное. Камео персонаж позволяет удлиннять твое комбо. Посмотрим как это реализовано вообще, нужно пощупать своими руками так сказать, чтобы понять как это работает.
Самое страшное что и без длительных комбо и камэо персонажи способны выдавать по 350-450 урона за один метр. В игре баланса не будет это факт.
да я понимаю для чего они, но надеюсь это будет как доп режим, а не основной, не очень хочется заморачиваться ещё и с камео
Камео Бойцы - это основная механика. Даже в трейлере, который нам показали вчера, персонажи ходят по двое. Я думаю, что от камео невозможно избавиться
Зачем в мк сделали такие длинные, почти смертельные комбинации...? 50% -70% снести за раз - плевое дело для некоторых игроков. Fatal blow порой выглядит страшнее, чем фаталити, и к чему такие длинные ролики, пока пройдет ролик, уже из темпа игры выпадаешь...Ну делали бы как Крашинг, повреждение костей и тд... Но блин, как персонаж от фатал блоу остается жив - когда его проткнули, вырвали позвонок, выбили глаза и разломали голову на 2 части, я хз....
с подключением. Как персонаж остается жив, когда на него падает и топчет огромный Горо, как персонаж остается жив, когда в него попадает молния. Ой, вей, так это же еще в первой части было. Опоздал с вопросом лет на 30.
Щас бы в играх МК искать реализм))
Они это не сделали, они это вернули, это не первая их игра где можно делать такие комбо.
Мне кажется или почти после каждого удара будто происходит миллисекундный ступор, какая то задержка ?
Иллюзия из-за тряски камеры при получении урона?!
Да, как и уродские вспышки после ударов. Привет японским файтангам.
Все классический костюм с маской для ниндзя круче.