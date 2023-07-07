Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 261 оценка

Джонни Кейдж и Скорпион в новых геймплейных роликах Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Первый Kombat Kast для Mortal Kombat 1 вышел в эфир вчера, и он дал нам очень подробное представление о том, как идет работа над игрой. Помимо эффектного трейлера, где нам показали Рейна, Смоука, Сайракса, Сектора и Фрост, был так же представлен геймплей за Джонни Кейджа и Скорпиона.

На этих кадрах был показан квартет классических бойцов, включая Джонни Кейджа, Скорпиона, Кано и Кунг Лао. В видеороликах ниже вы можете получить представление о том, как выглядит каждый персонаж и какие новые трюки они привнесли в эту перезагрузку.

Например, у Кейджа появилась новая "шкала хайпа", с помощью которой он может проводить специальные приёмы. Шкала будет заполнятся благодаря кривляниям на камеру. У Кейджа больше не будет способности выпускать привычные энергетические шары;

У Скорпиона с другой стороны останутся классические приемы, но мы увидим и новые атаки. Также был показан Кун Лао в роли камео-бойца, его версия основана на образе из второй части серии.

Mortal Kombat 1 - это последняя игра в знаменитой видеоигровой франшизе Mortal Kombat, разработанная отмеченной наградами компанией NetherRealm Studios. В игре будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Кангом. В ней будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, финишные приемы, сокрушающие кости, и многое другое.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Dark Premium

Не пойму, камео что ли обязательны и это основной режим игры? Если да, то это очень плохо

8
Jinol

было бы норм, если бы можно было отключать систему камео. Хочешь - играешь с ней, хочешь - без нее.

1
dessanlord

Так в этом теперь фишка геймплея будет, без камео ты не сделаешь комбо с жонглированием продолжительное. Камео персонаж позволяет удлиннять твое комбо. Посмотрим как это реализовано вообще, нужно пощупать своими руками так сказать, чтобы понять как это работает.

0
Kasarkin dessanlord

Самое страшное что и без длительных комбо и камэо персонажи способны выдавать по 350-450 урона за один метр. В игре баланса не будет это факт.

1
Dark Premium dessanlord

да я понимаю для чего они, но надеюсь это будет как доп режим, а не основной, не очень хочется заморачиваться ещё и с камео

0
Никита Дроздоvv Dark Premium

Камео Бойцы - это основная механика. Даже в трейлере, который нам показали вчера, персонажи ходят по двое. Я думаю, что от камео невозможно избавиться

0
СЛТ

Зачем в мк сделали такие длинные, почти смертельные комбинации...? 50% -70% снести за раз - плевое дело для некоторых игроков. Fatal blow порой выглядит страшнее, чем фаталити, и к чему такие длинные ролики, пока пройдет ролик, уже из темпа игры выпадаешь...Ну делали бы как Крашинг, повреждение костей и тд... Но блин, как персонаж от фатал блоу остается жив - когда его проткнули, вырвали позвонок, выбили глаза и разломали голову на 2 части, я хз....

0
Jinol

с подключением. Как персонаж остается жив, когда на него падает и топчет огромный Горо, как персонаж остается жив, когда в него попадает молния. Ой, вей, так это же еще в первой части было. Опоздал с вопросом лет на 30.

0
Мур Мур lamour
как персонаж от фатал блоу остается жив

Щас бы в играх МК искать реализм))

Зачем в мк сделали такие длинные, почти смертельные комбинации...? 50% -70% снести за раз

Они это не сделали, они это вернули, это не первая их игра где можно делать такие комбо.

-1
dangerous_beast

Мне кажется или почти после каждого удара будто происходит миллисекундный ступор, какая то задержка ?

0
РикоЧико

Иллюзия из-за тряски камеры при получении урона?!

-1
Kasarkin

Да, как и уродские вспышки после ударов. Привет японским файтангам.

-1
Kenn1y

Все классический костюм с маской для ниндзя круче.

-1