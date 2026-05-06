Эд Бун хочет увидеть бойцов Street Fighter в Mortal Kombat и не считает франшизы врагами

Создатель Mortal Kombat Эд Бун поделился своими идеями о будущем серии и возможных гостевых персонажах. По его словам, одним из самых желанных кроссоверов для него остаётся появление бойцов из Street Fighter — идея, о которой фанаты мечтают уже десятилетиями.

Бун отметил, что является большим поклонником Street Fighter и с интересом посмотрел бы на то, как герои этой серии вписались бы в более жестокую и мрачную атмосферу Mortal Kombat. При этом он подчеркнул, что подобное сотрудничество потребовало бы серьёзных компромиссов, ведь стилистика игр сильно отличается.

Разработчик также затронул тему давнего соперничества между двумя франшизами. По его словам, оно всегда носило скорее игровой и фанатский характер, чем реальный конфликт. Внутри индустрии, как утверждает Бун, никакой вражды нет — наоборот, он хотел бы, чтобы обе серии продолжали успешно развиваться.

Помимо Street Fighter, Бун упомянул и других потенциальных гостей. Ему интересны персонажи из комиксов, включая героев DC и даже Marvel, хотя реализация таких кроссоверов зависит от множества юридических и корпоративных нюансов.

Серия Mortal Kombat давно известна необычными приглашёнными персонажами — от культовых героев боевиков до хоррор-икон. Однако появление бойцов из Street Fighter могло бы стать самым громким событием в истории жанра файтингов, если когда-либо получит зелёный свет.