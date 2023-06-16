Эд Бун: Концовка сюжетного режима Mortal Kombat 1 "просто сумасшедшая!" ©

Сразу после выставки Summer Game Fest представители Gamereactor пообщались с соавтором серии и креативным директором Netherrealm Studios Эдвардом Буном, которому было что рассказать о многих аспектах Mortal Kombat 1. В частности Эд Бун рассказал о том, что по сюжету Kameo Fighters могут ссылаться на новые связи между героями.

Да, они будут делать замечания во время поединков, и некоторые из них являются отсылками к отношениям, которые у них сложились друг с другом. В общем, есть некоторые сюжетные элементы, которые находят свое отражение в реальных поединках. Но в основном, когда они впервые столкнутся после боя, они будут разговаривать, и это также даст вам представление об их отношениях.



Но как только вы пройдете сюжет, вы действительно поймете его. Это лучший способ получить представление о тех самых взаимоотношениях, которые у них возникли. Знаете, некоторые из них прежде были врагами, а теперь стали союзниками, и наоборот. В игре есть много команд, за которые вы будете переживать. Если вы фанат Mortal Kombat, вам понравится сюжетный режим.



Это длинная, и очень подробная сюжетная история. А концовка и вовсе поражает своим сумасшествием! Хотел бы я рассказать вам все подробности об этом!

Учитывая, что предыдущие части Mortal Kombat обладали достаточно длинным и глубоким сюжетным повествованием, изобилующим кинематографическими эпизодами, можно ожидать, что сюжетный режим Mortal Kombat 1 действительно предложит, что новое благодаря новой вселенной, которую создал Лю Кан.

MK1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.