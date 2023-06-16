Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 231 оценка

Эд Бун: Концовка сюжетного режима Mortal Kombat 1 "просто сумасшедшая!"

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Gruz_
Новости

Сразу после выставки Summer Game Fest представители Gamereactor пообщались с соавтором серии и креативным директором Netherrealm Studios Эдвардом Буном, которому было что рассказать о многих аспектах Mortal Kombat 1. В частности Эд Бун рассказал о том, что по сюжету Kameo Fighters могут ссылаться на новые связи между героями.

Да, они будут делать замечания во время поединков, и некоторые из них являются отсылками к отношениям, которые у них сложились друг с другом. В общем, есть некоторые сюжетные элементы, которые находят свое отражение в реальных поединках. Но в основном, когда они впервые столкнутся после боя, они будут разговаривать, и это также даст вам представление об их отношениях.

Но как только вы пройдете сюжет, вы действительно поймете его. Это лучший способ получить представление о тех самых взаимоотношениях, которые у них возникли. Знаете, некоторые из них прежде были врагами, а теперь стали союзниками, и наоборот. В игре есть много команд, за которые вы будете переживать. Если вы фанат Mortal Kombat, вам понравится сюжетный режим.

Это длинная, и очень подробная сюжетная история. А концовка и вовсе поражает своим сумасшествием! Хотел бы я рассказать вам все подробности об этом!

Учитывая, что предыдущие части Mortal Kombat обладали достаточно длинным и глубоким сюжетным повествованием, изобилующим кинематографическими эпизодами, можно ожидать, что сюжетный режим Mortal Kombat 1 действительно предложит, что новое благодаря новой вселенной, которую создал Лю Кан.

MK1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.

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Я где-то уже видел это фаталити
Я где-то уже видел это фаталити
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Oscilograf

Сумасшедшая? Лю Кан и Шан Тсунг сменят пол,станут неграми и поженятся? В современных реалиях я бы не удивился.

4
DavieDzhons

С языка прям снял!)))

0
Sergey_ko

Что, выяснится, что это очередная линия Кроники, а зазнавшийся Лю Кенг будет просто действовать по её сценарию, ни о чём не подозревая?

1
Sergey_ko

Или выяснится, что Шанг Цунг — всего лишь член гачимучи-команды Гераса?

2
Ska0r

Главное, чтобы сюжет не оказался одним сплошным "сумасшествием", как в MK11.

1
romylq

С заделом на сиквел, ХАХ.

1
yrroodd

Лю-Кан вспомнит , что его в 9ке случайно убил рейден и сам его грохнет?Случайно разумеется )

0
Kamishini1993

Эта версия Лю Кана с первого турнира, он не дожил до своей смерти из-за перемещения в будущее же

0
Aellie

Эта система камео вообще кому-нибудь нравится?

0
jax baron

ни кому- но они делают.

0
real19911

mk 1 значит должно быть все старое, как в 1992 году, нужно забыть все то что появилось, оставить 7-10 основных бойцов (Джони Кейдж, Кано, Соня, ЛЮ Канг, Саб Зиро, Скорпион, Шанг ЦунгБ Китана, Горо) вернуть им нормальный облик, а не эти хвостики, потом выпустить мк 2 и добавить бойцов. Это в конце концов смертельная битва, а не диснеевский мульт. При этом Шанг Цунг и Горо (боссы) должны быть смертельными врагами как раньше, 4-5 ударов и лети в яму

0
VLADISLAV_UA

Лично мне, не особо понравился MK1. По сути, ничего нового там нету. Из всех последних частей франшизы, мне больше всего по-прежнему нравится MK9 и даже не MKX и не MK11.

-1
AlexFullBeast
Лично мне, не особо понравился MK1. По сути, ничего нового там нету.

Он же не вышел даже...

0
INqus1tor

Увидим. С Киберпанком тоже обещали звезду с неба,но в итоге слабенькая игра.

-1
Janekste

В каком месте киберпанк слабенькая? Ты высокий онлайн в стиме видел? В киберпанк играют, киберпанк любят. Киберпанк очень мощная игра!

-3
INqus1tor Janekste

В плане контента,мир пустоват.Багов было много на выходе.Это моя субьективная точка зрения

0
jax baron INqus1tor

ну не скажу что мир пустоват, столько деталей да болваны нпс но мир был одарён на детали.

0
Real Slim Shady

Дайте угада... придет Рейден из прошлого и убьет бога Лю Канга? И придет со своим талисманом, который в девятой части произносил "Он должен проиграть". Ой.. извините что проспойлерил.

-4