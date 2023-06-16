Эд Бун: Концовка сюжетного режима Mortal Kombat 1 "просто сумасшедшая!"

Сразу после выставки Summer Game Fest представители Gamereactor пообщались с соавтором серии и креативным директором Netherrealm Studios Эдвардом Буном, которому было что рассказать о многих аспектах Mortal Kombat 1. В частности Эд Бун рассказал о том, что по сюжету Kameo Fighters могут ссылаться на новые связи между героями.
Да, они будут делать замечания во время поединков, и некоторые из них являются отсылками к отношениям, которые у них сложились друг с другом. В общем, есть некоторые сюжетные элементы, которые находят свое отражение в реальных поединках. Но в основном, когда они впервые столкнутся после боя, они будут разговаривать, и это также даст вам представление об их отношениях.
Но как только вы пройдете сюжет, вы действительно поймете его. Это лучший способ получить представление о тех самых взаимоотношениях, которые у них возникли. Знаете, некоторые из них прежде были врагами, а теперь стали союзниками, и наоборот. В игре есть много команд, за которые вы будете переживать. Если вы фанат Mortal Kombat, вам понравится сюжетный режим.
Это длинная, и очень подробная сюжетная история. А концовка и вовсе поражает своим сумасшествием! Хотел бы я рассказать вам все подробности об этом!
Учитывая, что предыдущие части Mortal Kombat обладали достаточно длинным и глубоким сюжетным повествованием, изобилующим кинематографическими эпизодами, можно ожидать, что сюжетный режим Mortal Kombat 1 действительно предложит, что новое благодаря новой вселенной, которую создал Лю Кан.
MK1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series, PC и Nintendo Switch.
Сумасшедшая? Лю Кан и Шан Тсунг сменят пол,станут неграми и поженятся? В современных реалиях я бы не удивился.
С языка прям снял!)))
Что, выяснится, что это очередная линия Кроники, а зазнавшийся Лю Кенг будет просто действовать по её сценарию, ни о чём не подозревая?
Или выяснится, что Шанг Цунг — всего лишь член гачимучи-команды Гераса?
Главное, чтобы сюжет не оказался одним сплошным "сумасшествием", как в MK11.
С заделом на сиквел, ХАХ.
Лю-Кан вспомнит , что его в 9ке случайно убил рейден и сам его грохнет?Случайно разумеется )
Эта версия Лю Кана с первого турнира, он не дожил до своей смерти из-за перемещения в будущее же
Эта система камео вообще кому-нибудь нравится?
ни кому- но они делают.
mk 1 значит должно быть все старое, как в 1992 году, нужно забыть все то что появилось, оставить 7-10 основных бойцов (Джони Кейдж, Кано, Соня, ЛЮ Канг, Саб Зиро, Скорпион, Шанг ЦунгБ Китана, Горо) вернуть им нормальный облик, а не эти хвостики, потом выпустить мк 2 и добавить бойцов. Это в конце концов смертельная битва, а не диснеевский мульт. При этом Шанг Цунг и Горо (боссы) должны быть смертельными врагами как раньше, 4-5 ударов и лети в яму
Лично мне, не особо понравился MK1. По сути, ничего нового там нету. Из всех последних частей франшизы, мне больше всего по-прежнему нравится MK9 и даже не MKX и не MK11.
Он же не вышел даже...
Увидим. С Киберпанком тоже обещали звезду с неба,но в итоге слабенькая игра.
В каком месте киберпанк слабенькая? Ты высокий онлайн в стиме видел? В киберпанк играют, киберпанк любят. Киберпанк очень мощная игра!
В плане контента,мир пустоват.Багов было много на выходе.Это моя субьективная точка зрения
ну не скажу что мир пустоват, столько деталей да болваны нпс но мир был одарён на детали.
Дайте угада... придет Рейден из прошлого и убьет бога Лю Канга? И придет со своим талисманом, который в девятой части произносил "Он должен проиграть". Ой.. извините что проспойлерил.