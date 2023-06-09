Эд Бун мечтал заполучить Жан-Клод Ван Дамма для участия в Mortal Kombat в течение многих лет ©

Эд Бун из NetherRealm с восторгом делится тем, что Жан-Клод Ван Дамм станет частью Mortal Kombat 1. Он заявил, что команда хотела видеть его в первой игре 1990-х годов и пыталась заполучить знаменитого актера боевых искусств в течение многих лет.

Выступая на Summer Games Fest, Эд Бун из NetherRealm поделился своим волнением по поводу появления Ван Дамма в Mortal Kombat 1 и сказал, что команда в основном хотела, чтобы первый MK был основан на кровавых подвигах Ван Дамма на большом экране.

"Это важный момент завершения круга. Мы очень хотели, чтобы оригинальный Mortal Kombat был "Ван Дамм видеоигра". Мы пытались заполучить его, мы были близки к этому 4-5 раз, но в конце концов мы заполучили его. Вы услышите и его голос, он будет играть Джонни Кейджа", - сказал Бун.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября 2023 года на PS5, Xbox Series X/S и PC.