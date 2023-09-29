Эд Бун намекает на появление Гоуст-фэйса в Mortal Kombat 1 ©

Недавно датамайнерам, которым удалось получить Mortal Kombat 1 в период раннего доступа, удалось обнаружить доказательства персонажей DLC, которые будут добавлены в ближайшем будущем. Были найдены вступления для классических персонажей, таких как Кэсси Кейдж, Джейд и Нуб Сайбот, но все стало немного интереснее, когда было обнаружено вступление для Гоуст-фэйса, а также упоминания этого персонажа в диалогах наряду с упоминанием плаща и маски.



Слухи о включении Гоуст-фэйса в MК1 появлялись уже давно благодаря этому датамайну, но сегодня мы получили первое официальное сообщение от создателя серии Эда Буна. Хотя он не упоминает конкретно Гоуст-фэйса, этот персонаж присутствует на изображении, которое Бун опубликовал в X и на котором изображены несколько классических злодеев из фильмов ужасов и слэшеров.

Ниже вы можете увидеть изображение, на котором представлены Кожаное лицо, Фредди Крюгер, Джейсон, Майк Майерс, Пинхед, Чаки, Пила и Гоуст-фэйс. Вы можете заметить, что у Кожаного лица, Фредди и Джейсона рядом с лицами стоят галочки, что почти наверняка означает, что эти персонажи уже появлялись в предыдущих играх, таких как Mortal Kombat X и Mortal Kombat 9.

Остальные имеют вопросительные знаки, что, очевидно, является очень тонким способом Буна намекнуть, что один из этих персонажей появится в Mortal Kombat 1. Учитывая, что рост Чаки и Пилы составляет около метра с кепкой, мы можем смело вычеркнуть их из списка, оставив Майка Майерса, Пинхеда и Гоуст-фэйса в качестве оставшихся кандидатов. Выбирать из этой троицы будет непросто, но предыдущие утечки о Гоуст-фэйсе практически подтверждают, что в какой-то момент он будет добавлен. Осталось узнать, когда. В любом случае, нам придется дождаться выхода первой партии DLC, в которую входят Омни-Мэн, Миротворец, Хоумлендер, Такеда, Куан-Чи и Эрмак.



Что касается других потенциальных персонажей DLC, которые могут появиться в будущем, то недавно датамайнеры обнаружили данные о персонаже по имени Флойд (Floyd) - так зовут розового ниндзя, которого Эд Бун хотел сделать уже довольно давно.