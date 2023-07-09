Эд Бун намекнул на появление Рептилии и Ермака в Mortal Kombat 1 ©

Mortal Kombat 1 - одна из самых долгожданных игр года для поклонников жанра. В конце концов, речь идет о невероятно известной и любимой серии, и в то же время о части, которая должна стать, так сказать, перезагрузкой событий, которые мы могли наблюдать все эти годы. Это, вероятно, вернет многих людей, а также привлечет массу новых игроков, которые наконец-то почувствуют, что могут познакомиться с историей с самого начала.

На данный момент полный ростер бойцов, похоже, остается самой большой загадкой — мы до сих пор не узнали всех бойцов, которые смогут наносить жестокие и убийственные удары своим противникам. Однако Эд Бун недавно подогрел атмосферу.....

Один из фанатов Mortal Kombat в Twitter отметил, что последний трейлер к серии может сделать реальным тот факт, что мы наконец-то увидим всех ниндзя серии в одной части! Что особенно интересно, эту тему подхватил сам соавтор серии, написав, что это действительно может быть так - вполне возможно, что появится вся группа! На данный момент для ее завершения не хватает только двоих - Ермака и Рептилии. Так что, если Эд не попытается подшутить над игроками (что с ним уже случалось), мы можем получить то, чего так много людей ждут!

Быть может их покажут на San Diego Comic-Con 2023?