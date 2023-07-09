Эд Бун намекнул на появление Рептилии и Ермака в Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 - одна из самых долгожданных игр года для поклонников жанра. В конце концов, речь идет о невероятно известной и любимой серии, и в то же время о части, которая должна стать, так сказать, перезагрузкой событий, которые мы могли наблюдать все эти годы. Это, вероятно, вернет многих людей, а также привлечет массу новых игроков, которые наконец-то почувствуют, что могут познакомиться с историей с самого начала.
На данный момент полный ростер бойцов, похоже, остается самой большой загадкой — мы до сих пор не узнали всех бойцов, которые смогут наносить жестокие и убийственные удары своим противникам. Однако Эд Бун недавно подогрел атмосферу.....
Один из фанатов Mortal Kombat в Twitter отметил, что последний трейлер к серии может сделать реальным тот факт, что мы наконец-то увидим всех ниндзя серии в одной части! Что особенно интересно, эту тему подхватил сам соавтор серии, написав, что это действительно может быть так - вполне возможно, что появится вся группа! На данный момент для ее завершения не хватает только двоих - Ермака и Рептилии. Так что, если Эд не попытается подшутить над игроками (что с ним уже случалось), мы можем получить то, чего так много людей ждут!
Быть может их покажут на San Diego Comic-Con 2023?
Эх ещё бы Нуб-Сайбота и Хамелеона и был бы полный набор)
нуб-сайбота вроде в этой части не будет.Если только в камео
А чё вы радуетесь они пол народа в комео запихнули а если правильно понимать играть за них не дадут (я надеюсь моды будут)
+,киборги в камео,скорее всего тоже будут не играбельны.Сколько лет их ждут по отдельности в игре.Всех ниндзя в одной игре.Понятно что они мутят с сюжеткой там,но кто мешает выпустить их с длц после сюжетки,или какой нибудь ультимэйт эдишн. Многие фанаты хотят просто ростер мк ультиматум,но нет незереалмс каждый раз изобретают колесо.В этой части вообще грех не запихнуть весь классический ростер с костюмами из мк 1-3 и сделать ТАГ-режим.,у вас уже все готово.Вместо этого вы запихали 20 камео бойцов,так еще и режима без камео не будет
А вдруг Ханзо Хасаши (бывший Скорпион) станет Нуб-Сайботом?
Скорпион в MK1 (2023) это Куай Лянь (бывший младший Саб-Зиро). Но в камео, это уже тот самый Ханзо Хасаши.
Был бы неплохой вариант, что именно Смоук должен стать Нуб-Сайботом, как отсылка к Mortal Kombat: Deception.
Ермака бы, сектора и смоука
Смок есть