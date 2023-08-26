Эд Бун не хотел бы добавлять в Mortal Kombat 1 режим "без крови" ©

Не ожидайте, что Mortal Kombat 1 будет сдерживать себя в плане кровавой жестокости, поскольку соавтор серии Эд Бун не уверен, что игра сможет работать в режиме "без крови". Комментарии Буна прозвучали в ответ на вопрос о том, может ли в Mortal Kombat 1 появиться режим для стримеров, который снизит уровень графического насилия и позволит им не беспокоиться о том, что они могут нарушить условия площадок.

На Gamescom Бун сказал, что, хотя он и не против такой идеи, он также опасается, что она "лишит" Mortal Kombat слишком многого из того, что делает ее особенной. Он также сказал, что не хотел бы, чтобы эта менее жестокая версия Mortal Kombat стала "основным представлением" игры в сети, поскольку это было бы довольно обманчиво.

Допустим, у нас есть режим, в котором отключена вся кровь или что-то еще, или нет фаталити, или что-то в этом роде. Частью идентичности Mortal Kombat являются именно такие вещи. И если убрать целый слой, то действительно ли мы хотим, чтобы это было основным представлением игры в Интернете? Это не вся презентация.

Бун поспешил добавить, что отключение фаталити не станет для него "решающим фактором", и он готов рассмотреть такую возможность. Однако он хотел бы сохранить "дух игры", чтобы в ней по-прежнему было много жестокости.



Это уже не первый случай, когда в Mortal Kombat приходится сбавлять обороты. В портах оригинальных аркадных игр на домашних консолях кровь иногда убиралась или заменялась на зеленый цвет. Фаталити также выполнялись в черно-белом варианте, и регуляторы считали, что этого достаточно, чтобы сделать их более приемлемыми. Конечно, с учетом графики нового поколения этого вряд ли будет достаточно спустя столько лет.

Учитывая это, единственным выходом может стать полное удаление крови, а также отключение фаталити. Но даже в этом случае "рентгеновские" удары, на которых кости ломаются и деформируются нечеловеческими способами, будут вызывать беспокойство, так что и это может не соответствовать условиям.



Тем не менее, Бун рассматривает эту идею, так что стримерам может повезти. Только не стоит ожидать, что на старте игра будет выглядеть как PG.