Эд Бун о будущем Mortal Kombat 1: фанатов ждёт длительная поддержка проекта

Вселенная Mortal Kombat продолжает расширяться, и недавние события только подтверждают это. Несколько дней назад Netherrealm Studios анонсировала сюжетное дополнение для Mortal Kombat 1, а теперь Эд Бун, один из создателей легендарной серии, поделился ещё более масштабными планами на будущее игры.

Начнём с недавнего анонса. Сюжетное дополнение ознаменует начало второго года поддержки игры. Это DLC не только расширит историю, но и добавит новых персонажей. На старте, запланированном на сентябрь 2024 года, игроки получат доступ к трём новым бойцам: Сайраксу, Сектору и Нуб Сайботу. Кроме того, позже ростер пополнится ещё тремя персонажами: терминатором Т-1000 из «Терминатора 2», зловещим Призрачным лицом из хоррор-франшизы «Крик» и легендарным воителем Конаном из «Конана-варвара».

Однако, как выяснилось, это лишь верхушка айсберга. Выступая на San Diego Comic-Con, Эд Бун сделал заявление о долгосрочных планах на Mortal Kombat 1:

«У нас был Mortal Kombat 11, потом Aftermath, а затем Ultimate, верно? Мы продолжали добавлять персонажей, расширять сюжет и так далее. Вот так мы теперь подходим к разработке наших игр», — пояснил Бун. «Когда мы выпускали Mortal Kombat 1, мы были почти уверены, что будем создавать контент для неё в течение нескольких лет. И сейчас мы говорим только о втором годе».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Эд Бун делает подобные заявления. Разработчик известен своим энтузиазмом и амбициозными планами, которые, однако, не всегда реализуются в полной мере. Всегда важно понимать, что игровая индустрия динамична, и планы могут меняться в зависимости от различных факторов, включая реакцию аудитории, финансовые показатели и общие тенденции рынка.

Тем не менее, если эти планы воплотятся в жизнь, это будет означать значительное изменение в стратегии Netherrealm Studios и Warner Bros. Если раньше студия выпускала новые игры каждые два года, то теперь фокус может сместиться на долгосрочную поддержку одного проекта. Такой подход позволил бы разработчикам глубже развивать вселенную игры, добавляя новых персонажей, сюжетные линии и, возможно, даже новые игровые механики.