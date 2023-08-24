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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 328 оценок

Эд Бун обещает, что Хоумлендер и Омни-Мэн в Mortal Kombat 1 не будут клонами друг друга

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butcher69
Новости

Новость о том, что в Mortal Kombat 1 появятся Хоумлендер и Омни-Мэн, вызвала бурный восторг у фанатов. Есть только одна проблема... Они ведь похожи друг на друга, верно?

Оба персонажа похожи на Супермена, обладая сверхчеловеческой силой, полетом и абсурдной прочностью. У Хоумлендер есть тепловое зрение, а у Омни-Мэн - нет. Но они определенно вписываются в определенный архетип, вплоть до того, что оба носят плащи.

Их сходство заставляет задуматься о том, насколько похожими будут их боевые стили в Mortal Kombat 1. Однако в беседе с IGN один из создателей Mortal Kombat Эд Бун отмахнулся от опасений фанатов.

Конечно, мы можем сделать с персонажами все, что угодно, но я не думаю, что у Хоумлендер и Омни-Мэна будет тепловое зрение или что-то в этом роде. Мы не собираемся, чтобы они оба делали все вещи из категории "Супермен". Мы разделим эти способности, так что это не будет просто клон одного и того же персонажа. Они определенно будут играться по-разному. Главные атаки будут действительно их отличать, но мы, конечно, понимаем, что некоторые люди предполагали: "О, это будут просто одинаковые персонажи".

Хоумлендер и Омни-Мэн - два наиболее заметных персонажа первого DLC Kombat Pack для Mortal Kombat 1. Среди других персонажей - Куан Чи, Такеда, Эрмак и Миротворец. До сих пор мы не видели ни одного геймплея с участием персонажей DLC.

4
12
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 12
Ваш комментарий
dead2dog

А вообще стоит начинать смотреть Неуязвимого?

3
-zotik-

Да вроде прикольный мульт.

3
DЕVI

однозначно стоит

1
RickeyIMBA

имба, посмотри

0
Rey Harley

Мортал Комбат старательно стараются превратить в клон Инджастис. Смертельную битву ценили как раз за то что там были свои, самобытные герои, и была большая надежда что разработчики это поймут в перезапуске. Но нет, спасибо что раскрыли карты, значит просто пройду мимо

1
32434 324234234

Да все, померла МК.
Я думаю, что и продажи будут хреновыми/

Вау-эффект был засчет 1ого трейлера.

-2
Baldurs Gate 3 шит игра
клон Инджастис. Смертельную битву ценили как раз за то что там были свои, самобытные герои

Они добавляли новых персов, все ныть начали что они им не понравились (типа Джеки Бриггс, Дивора и другие новички) они начали добавлять и старых, но ростер не резиновый, каждый ждёт своего любимчика. Многие до сих пор просят роботов, кто то просит ещё что то и т.д.

0
Rey Harley Baldurs Gate 3 шит игра

И вот мы видим, как серия скатилась в какую то фигня, где ради продажи ДЛС с любимым героем, серию превращают в сервис по продаже и коллекционированию

0
Real Slim Shady

Было бы ударом себе же по яйцам, если бы сделали клон персонажа с такими бюджетами. И как можно просто склонировать персонажа, за использование которого вы отвалили немало так денюжек правообладателям за авторское право.

0
Xndr DeKoz

ну правильно, они оба будут клонами супермена)

0
32434 324234234

Не игра а какоето убожетсво маркетинговое

0
dreamevil2067

лучше бы он пообещал что их не будет в игре

-1