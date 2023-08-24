Эд Бун обещает, что Хоумлендер и Омни-Мэн в Mortal Kombat 1 не будут клонами друг друга

Новость о том, что в Mortal Kombat 1 появятся Хоумлендер и Омни-Мэн, вызвала бурный восторг у фанатов. Есть только одна проблема... Они ведь похожи друг на друга, верно?
Оба персонажа похожи на Супермена, обладая сверхчеловеческой силой, полетом и абсурдной прочностью. У Хоумлендер есть тепловое зрение, а у Омни-Мэн - нет. Но они определенно вписываются в определенный архетип, вплоть до того, что оба носят плащи.
Их сходство заставляет задуматься о том, насколько похожими будут их боевые стили в Mortal Kombat 1. Однако в беседе с IGN один из создателей Mortal Kombat Эд Бун отмахнулся от опасений фанатов.
Конечно, мы можем сделать с персонажами все, что угодно, но я не думаю, что у Хоумлендер и Омни-Мэна будет тепловое зрение или что-то в этом роде. Мы не собираемся, чтобы они оба делали все вещи из категории "Супермен". Мы разделим эти способности, так что это не будет просто клон одного и того же персонажа. Они определенно будут играться по-разному. Главные атаки будут действительно их отличать, но мы, конечно, понимаем, что некоторые люди предполагали: "О, это будут просто одинаковые персонажи".
Хоумлендер и Омни-Мэн - два наиболее заметных персонажа первого DLC Kombat Pack для Mortal Kombat 1. Среди других персонажей - Куан Чи, Такеда, Эрмак и Миротворец. До сих пор мы не видели ни одного геймплея с участием персонажей DLC.
А вообще стоит начинать смотреть Неуязвимого?
Да вроде прикольный мульт.
однозначно стоит
имба, посмотри
Мортал Комбат старательно стараются превратить в клон Инджастис. Смертельную битву ценили как раз за то что там были свои, самобытные герои, и была большая надежда что разработчики это поймут в перезапуске. Но нет, спасибо что раскрыли карты, значит просто пройду мимо
Да все, померла МК.
Я думаю, что и продажи будут хреновыми/
Вау-эффект был засчет 1ого трейлера.
Они добавляли новых персов, все ныть начали что они им не понравились (типа Джеки Бриггс, Дивора и другие новички) они начали добавлять и старых, но ростер не резиновый, каждый ждёт своего любимчика. Многие до сих пор просят роботов, кто то просит ещё что то и т.д.
И вот мы видим, как серия скатилась в какую то фигня, где ради продажи ДЛС с любимым героем, серию превращают в сервис по продаже и коллекционированию
Было бы ударом себе же по яйцам, если бы сделали клон персонажа с такими бюджетами. И как можно просто склонировать персонажа, за использование которого вы отвалили немало так денюжек правообладателям за авторское право.
ну правильно, они оба будут клонами супермена)
Не игра а какоето убожетсво маркетинговое
лучше бы он пообещал что их не будет в игре