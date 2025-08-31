Эд Бун объяснил, почему в Mortal Kombat 1 решили перезапустить сюжет: "История слишком разрослась в прошлых играх"

Креативный директор Mortal Kombat Эд Бун объяснил, почему NetherRealm Studios решила перезапустить сюжет в Mortal Kombat 1. По его словам, франшиза разрослась настолько, что продолжать её в прежнем ключе стало невозможно.

Разработчики постоянно повышали ставки: в Mortal Kombat X история шагнула на 25 лет вперёд, герои обзавелись детьми, а в Mortal Kombat 11 появилась повелительница времени Кроника. В итоге студия оказалась в тупике - придумать более могущественного антагониста было уже сложно.

Главная причина, из-за которой мы решили перезапустить историю - её масштабы. Единственное направление, в котором можно было двигаться дальше, это снова упростить сюжет.

По мнению журналистов, можно ожидать, что в будущих частях серии авторы снова будут постепенно наращивать масштабы событий, пока не придут к очередному перезапуску.

Сейчас контентная поддержка Mortal Kombat 1 завершена, а новая часть франшизы пока не анонсирована. По слухам, следующим проектом NetherRealm может стать Injustice 3.