Эд Бун объяснил, почему в Mortal Kombat 1 решили перезапустить сюжет: "История слишком разрослась в прошлых играх"

Креативный директор Mortal Kombat Эд Бун объяснил, почему NetherRealm Studios решила перезапустить сюжет в Mortal Kombat 1. По его словам, франшиза разрослась настолько, что продолжать её в прежнем ключе стало невозможно.
Разработчики постоянно повышали ставки: в Mortal Kombat X история шагнула на 25 лет вперёд, герои обзавелись детьми, а в Mortal Kombat 11 появилась повелительница времени Кроника. В итоге студия оказалась в тупике - придумать более могущественного антагониста было уже сложно.
Главная причина, из-за которой мы решили перезапустить историю - её масштабы. Единственное направление, в котором можно было двигаться дальше, это снова упростить сюжет.
По мнению журналистов, можно ожидать, что в будущих частях серии авторы снова будут постепенно наращивать масштабы событий, пока не придут к очередному перезапуску.
Сейчас контентная поддержка Mortal Kombat 1 завершена, а новая часть франшизы пока не анонсирована. По слухам, следующим проектом NetherRealm может стать Injustice 3.
Cерию надо было закрывать после MK 2011 года. Классический ростер был уничтожен, остались какие-то ноунейм клоуны да и карты по сравнению со старыми тоже дно
мультивселенные, временные петли и прочая ерунда это не то, чего я жду от сюжета мортал комбата.
а начиная с мк 11 авторы явно упоролись по этому.
с сюжетной точки зрения очень хороший ход
Ага, а бабки с серии доить всё ещё надо. Значит перезапускаем. Опять.
Потому что фантазия закончилась
Не зачем было совать комео бойцов и всякой швали супергеройских это и была большой ошибкой для франшизы.И классические костюмы не платном режиме делать. жадные создатели. И Люкан-га испортили окончательно что за долбанный стиль запихнули и приемы в овощь преврати. И атмосферу сгубили радужными цветами радуги ни мрачности ни ощущение смертельного боя один на один. Сами закопали вот и расхлебывают свою кашу. И еще повес точек на кидали. И Хараде тоже туда надо свою игру в выгребную яму закопать не до Tekken. превратил в шутер и слешер свое детище. Так же жадным стал аренами и классическими костюмами деньги драть. Снюхолся с создателем донатной помойки по имени DOA.Где долбанные костюмы нужно покупать а не открывать внутренней игре. Оба франшизы разочаровали в прошлом и в этом году жестко. И Capcom тоже сделали так чтоб классику покупали вообще создатели файтинга ошалели они там все совсем с этим.