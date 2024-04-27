Эд Бун показал небольшой тизер с Хоумлендером в Mortal Kombat 1

Эд Бун, креативный директор Mortal Kombat, впервые показал первый взгляд на Хоумледера, одного из гостевых персонажей Mortal Kombat 1. Патриот — следующий персонаж, который должен появиться в игре.

Мы видим его всего несколько секунд во время короткой перепалки перед боем с Лу Кангом, так что никакого реального геймплея в маленьком тизере Буна нет, но это первый раз, когда мы видим его дизайн в Mortal Kombat 1.

К сожалению, сам Старр подтвердил, что он не будет играть этого персонажа, поскольку ни Warner Bros., ни NetherRealm не просили его повторить свою роль в Mortal Kombat 1, либо переговоры на каком-то этапе сорвались. В декабре прошлого года Старр заявил, что он готов озвучить персонажа, что привело к еще большему недоумению по поводу того, почему он остался в стороне, в отличие от Джей Кей Симмонса и Джона Сины, которые были приглашены для озвучивания Омни-Мэна и Миротворца соответственно.

Отсутствие голоса Хоумлендера в небольшом тизере Эда Буна может говорить либо о том, что он просто не хочет, чтобы разговор крутился вокруг нового актера озвучки, либо о том, что за кулисами все еще продолжаются переговоры по поводу озвучки. В любом случае, мы, вероятно, не узнаем точно, пригласили ли Старра, пока не увидим настоящий геймплей за этого персонажа, а это, судя по всему, произойдет довольно скоро, если Бун готов показать этот первый взгляд.