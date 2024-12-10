Эд Бун показал тизер Конана-варвара в Mortal Kombat 1

Разработчик Mortal Kombat 1 NetherRealm показал первый взгляд на игровой процесс Конана-варвана с тизерным видео, которое также подтверждает дату выхода персонажа DLC.
Конан-варвар появится в раннем доступе 21 января 2025 года, а общий релиз запланирован на неделю позже. В видео мы видим, как Конан сражается с поджигателем войны из Mortal Kombat Шао Каном. Мы видим ряд ярких приёмов, которые поклонники фильма найдут знакомыми, включая вихревой удар меча Конана. Конан также может отражать снаряды.
Конан-варвар — пятый персонаж DLC, выпущенный в Kombat Pack 2 для Mortal Kombat 1, и следует за Нубом Сайботом, Сайраксом, Сектором и добавленным в прошлом месяце Призрачным лицом из фильмов «Крик». Шестым и последним персонажем DLC является Терминатор Т-1000.
Теперь в игре 2 Шварца
хотелось бы на конана против терминатора посмотреть...
Хозяин сказал МК1 в морг, значит в морг. 1.5 года поддержки вам должно было хватить за глаза. Ждите и фапайте на Инжастис 3)....на заметку, СФ5 поддерживали контентом 7 лет.
Эх, такой рофл упустили. Конана надо было в прошлую часть брать, в компанию к терминатору Т-800, тоже сыгранному Шварцем.
Если вы считаете что они не похожи, то вы слепые овощи. Так думает Эд Бун.
Что касается перса, то он максимально топорный. Очень деревянные анимации. Ещё и ощущение что это Ашра+найтвулф