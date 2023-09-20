Эд Бун пообещал "починить" Switch-версию Mortal Kombat 1

14 сентября состоялся релиз ожидаемого файтинга Mortal Kombat 1, и пока владельцы PC, Xbox Series и PS5 участвуют в развеселых кровавых замесах, игроки на Switch плачут горючими слезами, потому как они получили версию, лишь отдаленно напоминающую ту, что показывали в трейлерах. На Switch отмечаются проблемы с частотой кадров, слабая графика, длительное время загрузок, многочисленные баги, ну и цена в 70 долларов.
Однако босс Netherealm Studios Эд Бун призвал владельцев Switch не отчаиваться и запастись терпением, заявив в интервью BBC, что проблемы с версией игры для данной консоли будут обязательно исправлены:
Ряд возникших проблем обязательно будет решен. Для нас было бы идеально выпустить ту версию, которую мы изначально хотели. Но все обнаруженные проблемы находится в нашем списке и будут исправлены.
Версии игры текущего поколения были хорошо приняты критиками, получив 88 (Xbox Series X/S) и 86 (PS5) баллов на сайте Metacritic. Немногочисленные обзоры версии для Switch резко отрицательные.
А обещанного ждут 3 года
почини интернет-соединение для России и Беларуси
этот вопрос не к Эду и не к незерам, а именно к WB
Скорее не чинить а разблокировать, эта WB ограничения ввела.
о так это ж старфилд
А кто-то мне доказывал что железо слабое и должны быть такие текстуры, школьники сперва выучите матчасть, а потом умничайте
Там многие игры еле дышат, о чем ты? Лучше они не сделают, максимум понизят разрешение в видеороликах в игре, что бы они не лагали, скринь и в рамочку.
Ситуация в случае версии релиза кб2077 на пс4 проявилась снова, но уже на другой консоли. Файтинг исправить и оптимизировать значительно легче. В теории должны справится работы не сильно много
ты серьезно думаешь что игру на другом жанре делать легче?))))
Оптимизировать легче. Процесс создания занимает меньше работы, чем в рпг играх даже того же старфилд с процедурной генерацией. Времени на разработку и количество сотрудников для игр разное будешь спорить?
Для нинтендо есть возможность повышения фпс в 2 раза с помощью апгрейда, но на версии нинтендо свич даже если поднять фпс многочисленные баги, которых нету в других версиях игры не исчезнут. Как и не появится околоадекватной лицевой анимации там на около уровне мемного старфилда с нпц все выглядит в заставках.