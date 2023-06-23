Эд Бун предложил игрокам угадать реальные элементы предстоящего файтинга Mortal Kombat 1 ©

Эд Бун не чужд троллинга игроков в социальных сетях, однако его последние сообщения о Mortal Kombat 1 заставляют читателей решить, есть ли в них доля правды или он просто хорошо проводит время. Бун провел большую часть 2023 года, публикуя сообщения о том, что NetherRealm готовит для последней игры Mortal Kombat, кто может появиться в ней, и даже о будущем Injustice. Поскольку Mortal Kombat 1 является второй перезагрузкой в истории франшизы, один из ее создателей использует контент и концепции из ее примерно 30-летней истории, чтобы бросить вызов любопытным игрокам.

Хотя многие ветераны серии вернутся, новая эра привела к некоторым радикальным изменениям в персонажах, например, Скорпион и Саб-Зеро теперь братья. В игре также появятся камео-бойцы, которых игроки смогут выбрать перед матчем, чтобы они помогали во время боя, будь то добавление к комбо-атаке или выполнение собственных фаталити.

Похоже, что на данный момент NetherRealm еще многое держит в секрете, и Бун решил использовать это в новой игре в Twitter под названием "Правда или троллинг". В социальной сети Бун задал десять вопросов о том, что может стать частью Mortal Kombat 1, когда она выйдет, и должен был решить, говорит ли он правду или шутит:

В MK1 будет дополнительный боец-ниндзя в новых цветах (49,3% не верят в это);

Суджинко из Mortal Kombat: Deception будет одним из камео-бойцов (64,6 верят в это);

В игре вернутся "анималити" из Mortal Kombat 3 (50,5 верят в это)

В MK1 появится рестлер Лу Ферриньо, который играл в сериале "Невероятный Халк" 1977 года (68.9% в это не верят);

Боец "Мясо" из МК4 будет одним из самых сильных среди камео-бойцов (52,8% не верят в это);

Камео-бойцы будет возможность проводить "бруталити" (85,9% верят в это);

Будет сцена после титров (90,5% в это верят);

Вернётся мини-игра Puzzle Kombat (65, 3% в это не верят);

В игре не будет бойцов с четырьмя ногами (64,7% не верят в это);

Вернётся мини-игра Test Your Sight (69,6% верят в это).

Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.