Эд Бун ждет не дождется, чтобы впервые показать геймплей Mortal Kombat 1 на этой неделе ©

В своем твиттере Эд Бун, руководитель Mortal Kombat 1, пообещал в ближайшее время ответить на актуальные вопросы фанатов.

Режиссёр отметил, что текущая неделя станет очень насыщенной, так как на ней будут представлены пока ещё не известные подробности о долгожданной новой игре франшизы.

"Следующая неделя будет веселой. Мне не терпится показать вам, ребята, первое геймплейное видео Mortal Kombat 1! На многие ваши вопросы будут даны ответы".

Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября. В игре будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном, в которой будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.