Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 189 оценок

Эд Бун ждет не дождется, чтобы впервые показать геймплей Mortal Kombat 1 на этой неделе

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Gruz_
Новости

В своем твиттере Эд Бун, руководитель Mortal Kombat 1, пообещал в ближайшее время ответить на актуальные вопросы фанатов.

Режиссёр отметил, что текущая неделя станет очень насыщенной, так как на ней будут представлены пока ещё не известные подробности о долгожданной новой игре франшизы.

"Следующая неделя будет веселой. Мне не терпится показать вам, ребята, первое геймплейное видео Mortal Kombat 1! На многие ваши вопросы будут даны ответы".

Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября. В игре будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном, в которой будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Executor666

А что там показывать. Будет та же 11-я.

3
SewAwOw

Будет очередной мортач, просто с чуть лучшей графикой и новыми комбо и фаталити.

1
Dark Kahn

Ну где уже сливы.

0
Sid163

На дереве (;

5
Netscraper

Эд Бун ждёт не дождётся представить файтинг, который заочно уже соснул у стрит файтера.

0