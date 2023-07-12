Энтузиаст показал историю развития женских персонажей в кровавой серии файтингов Mortal Kombat ©

Франшиза Mortal Kombat имеет богатую историю развития, которая включает в себя десятки игр, фильмов, комиксов и мультфильмов. В этой по настоящему огромной вселенной представлено множество сильных бойцов, включая прекрасный слабый пол. Энтузиаст под ником UncannyCarlos решил показать в одном видео историю развития женских персонажей в серии Mortal Kombat.

Как можно заметить из ролика, женские персонажи появились в Mortal Kombat с выходом первой части в 1992 году. Пока многие активисты требуют больше представителей женского пола в современных играх, серия файтингов регулярно включала в свои проекты девушек разной внешности и расы.

Всего за все части разработчики успели представить порядка 20 женский персонажей. Самыми популярными героинями стали Китана, Соня Блейд и Милина. Они присутствовали в большинстве игр франшизы и вновь вернуться в новой Mortal Kombat 1, но уже с изменённой историей происхождения.

В Mortal Kombat 1 могут представить еще больше новых женских персонажей. Мы сможем узнать это уже после релиза файтинга, который запланирован к выходу на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.