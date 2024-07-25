Это уже выходит за рамки разумного. Патч для XSX-версии Mortal Kombat 1 оказался таким же большим, как и сама игра

В последнее время NetheRealm Studios переживает не лучшие времена. Не так давно со своими рабочими местами распрощалась значительная группа разработчиков, да и свежее обновление Mortal Kombat 1 совсем не порадовало фанатов.

Неприятный сюрприз приготовили пользователям консоли XSX, которые узнали, сколько будет весить новое обновление Mortal Kombat 1, вышедшее 23 июля. Как выяснилось, для загрузки патча на Xbox Series X нужно более 120 ГБ. Это означает, что потребуется заново скачивать всю игру, что чревато проблемами, особенно для тех, у кого медленное соединение или есть лимит данных в интернет-пакете.

На данный момент ни NetherRealm Studios, ни Warner Bros. не дали никаких комментариев на эту тему, которую редакция PureXbox назвала «совершенно абсурдной». Как оказалось, это касается только консолей Xbox Series X, поскольку на PS5 аналогичное обновление к Mortal Kombat 1 весит всего 11 ГБ.

В обновлении появится новый DLC боец (Такеда Такахаси) и камео в виде Ферри. Разработчики также внесли ряд исправлений.