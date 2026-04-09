Файтинг Mortal Kombat 1 преодолел отметку в 8 млн проданных копий

Студия NetherRealm сообщила о свежем достижении проекта. Официальный аккаунт Mortal Kombat 1 опубликовал пост с благодарностью к игровому сообществу. Разработчики заявили, что общие продажи файтинга по всему миру превысили 8 млн копий.

Несмотря на внушительные цифры, реакция аудитории под публикацией оказалась преимущественно негативной. Пользователи в комментариях массово выражают разочарование текущим состоянием проекта. Игроки упрекают авторов в прекращении поддержки и отмене дополнения Kombat Pack 3. Фанаты считают, что создатели не сдержали обещание поддерживать игру дольше, чем Mortal Kombat 11.

Среди прочих претензий комментаторы выделяют отсутствие новых обликов для бойцов, спорную систему камео и высокую стоимость издания в некоторых регионах. Геймеры отмечают, что студия продавала игру с большими скидками на распродажах ради завышения показателей. Пользователи также обращают внимание на тот факт, что при тираже в 8 млн копий активная база игроков уступает конкурентам вроде Street Fighter 6. Многие люди просят разработчиков добавить классический режим боев формата 1 на 1 и вернуть старых персонажей в будущей Mortal Kombat 13.