Фанатам Mortal Kombat не нравится идея с камео-бойцами

Студия NetherRealm пообещала множество новых геймплейных возможностей которые появятся в недавно анонсированном Mortal Kombat 1, включая механику Kameo Fighters (камео-бойцы). Согласно описанию на официальном сайте, бойцы Kameo Fighters будут помогать персонажам, подобно тому что было в других файтингах, таких как King of Fighters или Marvel vs. Capcom. Вы будете выбирать бойца Kameo из отдельного списка неигровых персонажей, чтобы он помогал вам в бою.
Хотя это звучит как прекрасная возможность для появления различных персонажей фанаты больше беспокоятся о том, что NetherRealm низведет любимых героев Mortal Kombat до уровня простых камео. И первые утечки предполагаемого состава Kombat Pack уже на это намекают.
"Мне это не нравится, это звучит как очень дешевый способ сказать "мы вернули этих персонажей, но они не полностью играбельны", - написал один обеспокоенный фанат Mortal Kombat на сабреддите франшизы. "Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, потому что я не хочу видеть Смоука и Ермака в качестве персонажей Kameo".
Фанаты перечислили множество персонажей Mortal Kombat, которые появлялись в предыдущих играх, но не попали в последнюю Mortal Kombat, таких как Рейко, Хавик, Ашара, Страйкер, Смоук, Ермак и изрыгающий кислоту Рептилия.
"Я попросил, чтобы Рептилия была в игре", - написал фанат Рептилии, - "и Обезьянья лапка загнула палец".
"Я очень нервничаю по этому поводу", - согласился другой фанат.
"Да, похоже, что у многих более нишевых персонажей нет шансов".
Другие приводили сравнения с другим файтингом, который прославился своим обширным списком, но постоянно разочаровывал некоторых, отводя нишевым персонажам роль второстепенных персонажей. В Super Smash Bros. Ultimate технически есть сотни любимых персонажей видеоигр, но они доступны только через механически похожую механику Assist Trophy.
"Проклятие Assist Trophy начинается снова", - зловеще написал один из пользователей.
Пока еще слишком рано говорить о том, кто будет Kameo Fighters и кто будет играбельным. По мере приближения к дате выхода Mortal Kombat 1 в середине сентября будут появляться новые подробности.
ну все ждали ТЭГ режим. До сих пор не понимаю почему нельзя просто всех оригинальных персонажей сделать играбельными, а камео бойцы пусть будут приглашенные из других вселенных или фильмов. Все ждут что-то типо мк ультиматум, где будут все бойцы, все женские персонажи, все боссы, все ниндзя и роботы, тем более что юбилей 30 лет МК. Но почему то netherealms изобретает колесо каждый раз.
А можно не превращать мк в парад мультимедиа клоунов и вместо них добавить всех персонажей игры, но это слишком сложное умозаключение для разработчиков.
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Я тоже не понимаю давно хочу огромный ростер всё ни как.
Одни кричат что новое это плохо
Другие кричат что ничего нового, опять одно и то же
Всем не угодишь , смекаешь?
этот парад клоунов третью часть подряд длится, что в этом нового? Смекаешь?
не бойтесь, вас ещё ждёт реклама внутри игры
главное что бы не игра внутри рекламы.
Ну кароче обещянный большой ростер полетит в помойку - будет 20 персов и подлизники штук 40- кароче на 11 останусь или в Армагеддон перейду....
из 11ой можно было неплохой ультиматум сделать,просто завезите персонажей.
Да какой там. Эти импотенты не то что несмогли, а откровенно зажопили киборгов которые были официально в игре причем полностью в играбельном виде. Снять по 5 интро и аутро+ диалоги и готовы два персонажа которые могли продлить игре жизнь. В итоге имеет что имеем. Робокопа у которого есть скин напоминающий киборгов. Игру делали рекордное количество времени и вся гениальность которая их посетила это тупорылые камэо механики. Извините ,но на этом фоне система хит в новом теккене выглядит просто прекрасно. Реальная геймплейная новая механика которая и работает понятно и награждает за свое использование. А тут вот так вот.
ну похоже в новом мк 1,камео бойцы тоже будет шляпа.В то время как все просили ТАГ-режим и старых бойцов,они пихают неиграбельных камео-бойцов и навешивают на игру мишуру,вместо играбельных бойцов
Ну я дождусь официального показа геймплея. Но через себя перешагивать не стану, если старые добрые бои один на один заменят фигнёй где из за спины скорпиона будет выбегать Джонни Кейдж и бить по яйцам, то нафиг такое счастье. Плюс цена неадекватная.
Это походу те же самые "фанаты", которые Рейдена в трейлере не узнали.
Kameo Fighters и Tag меня пугают.
Ещё даже толком геймплея не показали, а все уже ноют что идея с камео гауно.... Люди что с вами?
Им ссут в глаза, они говорят "божья роса". А по отсутствию киборгов, которые должны были быть в ростере МК11 и для отсутствия которых нет никаких предпосылок вы, стиснув зубы, смирились и не высказывали недовольство. По отсутствию тех же Рептилии, Смоука и Ермака, которые так же должны были быть в ростере вы ничего не говорили. Это core-бойцы Mortal Kombat, которые обязаны быть в ростере независимо от того, обусловлено ли их отсутствие сюжетом или нет. А теперь вас озарило, что Эд Бун водит вас за нос, пока вы оплачиваете их успешные финансовые отчеты. Комьюнити МК - сообщество ретардов
каким местом должны? фанатикам обещали их в ростере?
Кор бойцы это скорп сабзиро люкан китана
так можно про любое комьюнити сказать) Дело не в том что фанаты не жаловались,дело в том что их не слышат. И так во многих играх.Хотя в итоге все делается с нашего молчаливого согласия, тут только полное игнорирование игры поможет
Если бы фанаты послали бы подальше такое отношение, то и ростер был бы в порядке и акцент был бы на главном - бое, и заточка под онлайн была бы и трейлеры геймплея с полной информацией ДО предзаказа показывали бы, но нет. Похоже всех всё устраивает
Конечно, посмотри на фильм, там от мортала только одна боевая сцена в начале (файтинг, ага) и имена персонажей (причем даже образы профукали). И его еще защищает какое то стадо.