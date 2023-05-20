Фанатам Mortal Kombat не нравится идея с камео-бойцами ©

Студия NetherRealm пообещала множество новых геймплейных возможностей которые появятся в недавно анонсированном Mortal Kombat 1, включая механику Kameo Fighters (камео-бойцы). Согласно описанию на официальном сайте, бойцы Kameo Fighters будут помогать персонажам, подобно тому что было в других файтингах, таких как King of Fighters или Marvel vs. Capcom. Вы будете выбирать бойца Kameo из отдельного списка неигровых персонажей, чтобы он помогал вам в бою.

Хотя это звучит как прекрасная возможность для появления различных персонажей фанаты больше беспокоятся о том, что NetherRealm низведет любимых героев Mortal Kombat до уровня простых камео. И первые утечки предполагаемого состава Kombat Pack уже на это намекают.

"Мне это не нравится, это звучит как очень дешевый способ сказать "мы вернули этих персонажей, но они не полностью играбельны", - написал один обеспокоенный фанат Mortal Kombat на сабреддите франшизы. "Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, потому что я не хочу видеть Смоука и Ермака в качестве персонажей Kameo".

Фанаты перечислили множество персонажей Mortal Kombat, которые появлялись в предыдущих играх, но не попали в последнюю Mortal Kombat, таких как Рейко, Хавик, Ашара, Страйкер, Смоук, Ермак и изрыгающий кислоту Рептилия.

"Я попросил, чтобы Рептилия была в игре", - написал фанат Рептилии, - "и Обезьянья лапка загнула палец".

"Я очень нервничаю по этому поводу", - согласился другой фанат.

"Да, похоже, что у многих более нишевых персонажей нет шансов".

Другие приводили сравнения с другим файтингом, который прославился своим обширным списком, но постоянно разочаровывал некоторых, отводя нишевым персонажам роль второстепенных персонажей. В Super Smash Bros. Ultimate технически есть сотни любимых персонажей видеоигр, но они доступны только через механически похожую механику Assist Trophy.

"Проклятие Assist Trophy начинается снова", - зловеще написал один из пользователей.

Пока еще слишком рано говорить о том, кто будет Kameo Fighters и кто будет играбельным. По мере приближения к дате выхода Mortal Kombat 1 в середине сентября будут появляться новые подробности.