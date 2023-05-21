Фанаты Mortal Kombat делятся мнением о том, каких персонажей они не хотят видеть в MK1 ©

В преддверии выхода Mortal Kombat 1 поклонники серии выражают свое мнение о персонажах, которых они хотели бы видеть в предстоящей игре, но в то же самое время в соцсетях идет разговор о том, каких персонажей они предпочли бы не видеть. Растущая тема на Reddit вызвала оживленную дискуссию среди фанатов, которые высказывали свои опасения и предлагали свои варианты ростера персонажей.

В списке нежелательных персонажей постоянно фигурировало имя Мокапа, менее известного персонажа, дебютировавшего в Mortal Kombat: Deadly Alliance. Мокап, который, по сути, является художником по захвату движения, превратившимся в бойца, не нашел отклика у фанатов и часто рассматривается как одно из самых забываемых дополнений к серии.

Еще один часто упоминаемый персонаж - Хсу Хао, член клана Красного Дракона. Как и Мокап, Хсу Хао впервые появился в Mortal Kombat: Deadly Alliance и был встречен неоднозначно. Многие фанаты ссылались на его спорный дизайн и механику геймплея как на причину своего неодобрения. Среди других имен, которые часто всплывали, были такие персонажи, как Драмин и Бо'Рай Чо, представленные в Mortal Kombat: Deadly Alliance. Их часто считают менее значимыми для истории Mortal Kombat и, соответственно, менее популярными по сравнению с другими бойцами. Ди'Вора и Кано также неоднократно упоминались, как нежелательные персонажи. Как пишет один пользователь по поводу Кано: "Я устал от людей, которые делают вид, что он очень важен, в то время как он постоянно является наименее выбираемым персонажем в большинстве игр, в которых он появлялся".

Хотя обсуждение на Reddit отражает желания и опасения страстных поклонников, еще предстоит выяснить, как NetherRealm Studios учтет эти пожелания в окончательном ростере Mortal Kombat 1. У разработчика есть опыт внимательного изучения отзывов фанатов, которые часто учитывают общие пожелания. Что касается уже подтвержденных персонажей в MK1, то это: Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Райдэн, Кун Лао, Китана, Милена, Шан Цзун и Джонни Кейдж.