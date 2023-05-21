Фанаты Mortal Kombat делятся мнением о том, каких персонажей они не хотят видеть в MK1

В преддверии выхода Mortal Kombat 1 поклонники серии выражают свое мнение о персонажах, которых они хотели бы видеть в предстоящей игре, но в то же самое время в соцсетях идет разговор о том, каких персонажей они предпочли бы не видеть. Растущая тема на Reddit вызвала оживленную дискуссию среди фанатов, которые высказывали свои опасения и предлагали свои варианты ростера персонажей.
В списке нежелательных персонажей постоянно фигурировало имя Мокапа, менее известного персонажа, дебютировавшего в Mortal Kombat: Deadly Alliance. Мокап, который, по сути, является художником по захвату движения, превратившимся в бойца, не нашел отклика у фанатов и часто рассматривается как одно из самых забываемых дополнений к серии.
Еще один часто упоминаемый персонаж - Хсу Хао, член клана Красного Дракона. Как и Мокап, Хсу Хао впервые появился в Mortal Kombat: Deadly Alliance и был встречен неоднозначно. Многие фанаты ссылались на его спорный дизайн и механику геймплея как на причину своего неодобрения. Среди других имен, которые часто всплывали, были такие персонажи, как Драмин и Бо'Рай Чо, представленные в Mortal Kombat: Deadly Alliance. Их часто считают менее значимыми для истории Mortal Kombat и, соответственно, менее популярными по сравнению с другими бойцами. Ди'Вора и Кано также неоднократно упоминались, как нежелательные персонажи. Как пишет один пользователь по поводу Кано: "Я устал от людей, которые делают вид, что он очень важен, в то время как он постоянно является наименее выбираемым персонажем в большинстве игр, в которых он появлялся".
Хотя обсуждение на Reddit отражает желания и опасения страстных поклонников, еще предстоит выяснить, как NetherRealm Studios учтет эти пожелания в окончательном ростере Mortal Kombat 1. У разработчика есть опыт внимательного изучения отзывов фанатов, которые часто учитывают общие пожелания. Что касается уже подтвержденных персонажей в MK1, то это: Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Райдэн, Кун Лао, Китана, Милена, Шан Цзун и Джонни Кейдж.
ой-ой-ой. опять кто-то где-то что-то обсудил.
За все время подобных статей впервые слышу что кто-то недоволен Кано лол. В МК сообществе все просто. Есть персонажи мк3 трилоджи и они неприкосновенны. Есть пост классика и начало 3д эры. Там уже мнения немного делятся, нужен ли условно какой нибудь Шиннок или Рейко. И есть персонажи из новой трилогии которых в большинстве хейтят, кого-то меньше кого-то больше.
Ага. Кэно, может, не самый популярный, но, считаю. его место в лоре очень важно. и сюжетно и просто по типажу персонажа.
в любом случае, придется придумать какую-то "затычку". но я вообще не могу по памяти назвать кого-то из МК в той же нише, что всегда занимал Кано. он явно пока наиболее удачный из всех возможных отмороженных "бандосов"-предателей.
А, т.е. наличие гостевых персонажей, нахрен никому не упавших, никого не смущает? И, типа, нет бы включить персонажей из МК, которые редко встречаются или про которых вообще забыли, мы вместо этого добавляем Чужого, Хищника, Кожаное яйцо, Джейсона, Фредди, Кратоса, Рэмбо, Терминатора, Робокопа, а теперь еще Хоумлэндер, Омнимен, Миротворец - ну кому они нахрен нужны? Нет бы там Рейко, Шинок, опять же те же Сайракс, Сектор, Смоук (как кибер, так и не кибер), да там в принципе перечислять и перечислять, но нет, давайте засрём всё это дело очень важными и, главное, такими нужными персонажами
а мне понравились персонажи из MK X))
гостевые не участвуют в сюжете. да, жалко, что на некоторых тратят силы разработчики (но это окупается, нужно понять).
но именно основной ростер важен, так как вокруг этих героев вертится история.
поэтому и вопрос принципиален.
Гостевые персонажи будут так как NetherRealm получают с этого деньги им заплатили они добавили того или иного персонажа дабы поднять популярность персонажа
НИКАК
Они уже всё решили по-любому
рейден вот задрал везде уже.
Рейдена не уберут так как он уже часть нового сюжета и он может быть новым протагонистом