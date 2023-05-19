Фанаты Mortal Kombat не уверены в том, кто есть кто в трейлере MK1 ©

Фанаты Mortal Kombat немного запутались в личностях персонажей, которые были показаны в трейлере Mortal Kombat 1, особенно это касается Кун Лао, Саб-Зиро и Скорпиона.



После нескольких лет слухов и тизеров можно подумать, что NetherRealm Studios, наконец, сообщив, что ее следующей игрой будет Mortal Kombat 1, ответит на все вопросы, которые возникали у фанатов на протяжении многих лет. Но вы ошибаетесь, так как трейлер следующей MK показал, что это перезагрузка временной шкалы, которая не только изменила личности каждого, но и сделала большинство, но не всех, моложе.

Это привело к путанице относительно того, кем на самом деле является каждый из персонажей. Все начинается с одного из первых кадров, показанных в трейлере, на котором Райдэн просыпается и выходит на поле. Учитывая, что в конце DLC Aftermath в Mortal Kombat 11 Лю Кан разговаривал с Великим Кун Лао, многие решили, что это он, и не знали, что на самом деле это должен быть человеческий Райдэн, особенно учитывая, насколько моложе он выглядит.

Один пользователь объясняет, публикуя изображение из трейлера, уточняющую, что во вступительном кадре показан именно Райдэн, написав, что: "На самом деле, это Райдэн с Кун Лао в этой сцене. Не Великим Кун Лао". Судя по комментариям под этим сообщением, многие не знали, что это должен быть Райдэн, хотя характерный головной убор, молния вдалеке и амулет Шиннока ясно показывают, что это человеческий Райдэн.

Эта путаница распространяется и на Кун Лао, поскольку в настоящее время неясно, тот ли это Кун Лао, которого мы знаем, или это Великий Кун Лао. На сайте его называют только Кун Лао, так что сейчас у нас нет никаких предположений, но большая часть путаницы сейчас связана с личностями первых двух персонажей, которых мы видим.

Райдэн и Кун Лао являются основными источниками путаницы (Лю Кан, Милена и Китана, к счастью, довольно очевидны), но она также распространяется на Скорпиона и Саб-Зиро, которые гораздо моложе, чем мы видели их раньше. Однако у этой путаницы есть и положительная сторона - фанатские теории.

Одна теория такова: у Скорпиона и Саб-Зиро на груди есть эмблема Лин Куэй. По их мнению, эта версия Скорпиона может быть Такедой (сыном Скорпиона в Mortal Kombat X), что было бы интересным поворотом.

Другой популярной темой для обсуждения сейчас является личность Саб-Зиро, которого мы видим в трейлере. Конечно, мы знаем, что это Саб-Зиро, но в каноне Mortal Kombat их было двое - Би-Хан и Куай Лян. Один из пользователей отмечает, что здесь Саб-Зиро выглядит старше Скорпиона и у него нет шрама, что позволяет предположить, что это первый Саб-Зиро, Би-Хан.