Фанаты Mortal Kombat недовольны новым дизайном Эрмака: "Что они натворили?"

У Эрмака в Mortal Kombat 1 новый дизайн, и поклонникам серии файтингов он не нравится. В пятницу, во время San Diego Comic Con, NetherRealm Studios и WB Games представили Kombat Pack 1 - первые шесть персонажей DLC, которые появятся в игре после ее выхода. Если вы пропустили, то в число этих персонажей входят Хоумлендер, Омни-мэн, Миротворец, Такеда, Куан Чи и Эрмак. Похоже, все довольны выбором и дизайном этих персонажей, за исключением Эрмака. Хотя люди рады возвращению Эрмака, им не нравится его новый облик. Фанаты недовольны тем, что персонаж выглядит старым, и тем, что с него сняли маску.
В Твиттере вы вряд ли найдете сообщения, в котором бы восхищались новым дизайном Эрмака в Mortal Kombat 1. При этом твиты, подобные приведенному ниже, встречаются на каждом шагу, что говорит о том, что никому не нравится то, что NetherRealm Studios сделала с Ермаком для новой игры.
Какого хрена вы сделали с моим пацаном, Эрмаком?! Вы сделали ему потрясающий дизайн в MK11, но вы не можете им играть, перевели его в побочный режим и убиваете из него все дерьмо в этом режиме.
Очень рад был их увидеть, однако... Куан Чи, который до сих пор носит практически один и тот же костюм, раздражает. Надо было сделать большой редизайн, как у Тани, и превратиться в хрупкого некроманта. Это НЕ Эрмак... Что они с тобой сделали.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series S и Xbox Series X.
Если бы только в нем была проблема
Таня и Ли Мей так же ужасны, особенно первая
про них в твиттере нельзя писать, там на такое обижаются.
В утешение напишу, что в прошлой игре, Джокер выглядел не лучшим образом на анонсе, но позже его доработали. Игроки изначально тоже были недовольны. Есть шанс.
Там и по Соне были вопросы, она в трейлерах вообще напоминала Мисс Самец
Он же вроде полудохлый колдун. Выглядит вполне под описание
В первую очередь он ниндзя а не колдун
Точнее мертвое тело, в котором находятся души мертвых воинов
Потому что это ключевой персонаж в сюжетной компании, возможно, что сам король Джеррод - вот и сделали ему открытое лицо, чтобы у игроков не возникало лишних вопросов.
Лично по мне шикарно выглядит
Главное, что Таней довольны