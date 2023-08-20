Фанаты оставили первые отзывы о бета-версии Mortal Kombat 1: персонажи не раскрыты

В свежем игровом анонсе, NetherRealm Studios дала фанатам по всему миру возможность познакомиться с бета-версией Mortal Kombat 1, в которой представлены как новые, так и уже полюбившиеся персонажи из списка бойцов. Этот релиз сопровождается отточенными боевыми механиками и эффектными поединками, однако сообщество геймеров выражает надежду на больший объем контента и внимания к персонажам.
На платформе Reddit фанат под ником ‘SaphironX’ поделился своим мнением:
Mortal Kombat 1 мне нравится, но они урезали вступительные ролики. Это мое разочарование. Чаще всего это две короткие реплики, не более. То, сколько персонажей игра теряет из-за этого, просто удивительно […] В MK11 были лучшие вступления в истории файтингов.
Примечательно, что фанаты высказывают опасения о потере глубины и индивидуальности персонажей. Участник ‘Nightwing73’ добавил, что “башни” лишены диалогов, что делает их малоинтересными, и выразил надежду на их улучшение к моменту релиза.
Однако есть и позитивные отзывы. “BoonSaibotMK” подчеркнул, что графика впечатляет, и хвалил сложные комбо и атаки персонажей. Он также отметил, что игровой процесс оказался более динамичным и захватывающим.
Несмотря на разнообразие мнений, однозначно ясно, что игроки ожидают более глубокого контента и более ярко выраженных индивидуальных черт персонажей в грядущей версии Mortal Kombat 1. Вопрос оставшихся функций и характеристиках игры остается открытым, но обещает поднять интерес и ажиотаж в сообществе геймеров.
Глубина повествования в Бете? Это в файтинге самое важное да?
“башни” лишены диалогов
Странно что никто больше не делал специальных боёв с роликом как в SF4 и SFxTekken, было прикольно, и раскрывало персонажей, тут было бы не лишнее.
А что диалоги урезали, тоже заметил, грустно, зачем это было урезать - не понять.
а там походу всё вырезали- вступления, кастомизация где? взаимодействия на арене куда делись?
Эта всего лишь бета