Фанаты серии считают, что на Comic-Con будет анонсирована Ашра в качестве бойца Mortal Kombat 1 ©

Ожидается, что во время панели Mortal Kombat 1 на San Diego Comic-Con будут представлены несколько персонажей, и фанаты считают, что одним из них может оказаться Ашра из Mortal Kombat Deception.

На сайте Comic-Con появился официальное описание панели Mortal Kombat 1, из которого становится ясно, что будет происходить. В ней говорится:

В обсуждении примут участие Эд Бун (главный креативный директор NetherRealm Studios и один из создателей Mortal Kombat), Доминик Чианчиоло (сюжетный директор NetherRealm Studios) и Тьяго Гомес (директор по художественному развитию NetherRealm Studios), а также актеры Винсент Родригес III в роли Рейдена, Келли Ху в роли персонажа, который будет впервые представлен на панели.

Как отмечает пользователь Twitter BruskPoet, именно упоминание Келли Ху является главным намеком. В прошлом Ху принимала участие в нескольких проектах Mortal Kombat, в том числе озвучивала Д'Вора в нескольких играх, была голосом Синдел в Mortal Kombat X, а в Mortal Kombat 11 ее заменила Мара Джунот.

Хотя это может показаться намеком на то, что Д'Вора войдет в реестр, на самом деле есть третий вариант, который кажется гораздо более вероятным. Ху также озвучивает Ашру в Mortal Kombat Legends: Cage Match, предстоящем анимационном фильме, посвященном Джонни Кейджу. Поскольку она озвучивает персонажа в этом мультфильме, представляется весьма вероятным, что она может озвучить и персонажа в Mortal Kombat 1.

Для тех, кто не знает, Ашра - персонаж эпохи 3D, впервые появившийся в Mortal Kombat Deception. После начала новой эры Mortal Kombat 9 ее официально не было в реестре, но она давно стала любимицей фанатов, и это было бы отличной премьерой.