Фаталити на столе: анонсирована колодостроительная игра по Mortal Kombat

Герои Mortal Kombat 1 готовятся к выходу за пределы экранов: объявлена настольная игра Fight: Mortal Kombat 1. По данным Screen Rant, одновременно с публикацией новости стартовала кампания на Kickstarter. Проект создан издателем Cryptozoic Entertainment и использует переработанную версию движка Cerberus, знакомого по DC Deck-Building Game.

Игра выполнена в жанре колодостроения и обещает передать динамику и жесткость культового файтинга. Генеральный директор компании Шахриар Фулади называет систему Fight! «верной франшизе во всём» — с быстрым, напряжённым и стратегическим геймплеем, в котором найдётся место и фирменной хаотичности. Разумеется, авторы интегрировали механику Фаталити, чтобы победы ощущались так же эффектно, как в видеоиграх.

Минимальный взнос за эксклюзивное издание составляет 60 долларов. Спонсоры смогут выбрать обложку — с Лю Каном или вариант с Лю Каном, Скорпионом и Джонни Кейджем, — а также получат дополнительные карты и улучшения. Отдельно открыты сборы на три дополнения: Brutality с новыми персонажами и «сокрушительными» картами, Deadly Alliance с режимом 2 на 2 и общими комбо, а также Kameo, добавляющее 21 персонажа в формате призываемых камео.

Партия рассчитана примерно на 45 минут, при этом дуэли один на один могут завершаться за полчаса. Достижение промежуточных целей кампании откроет дополнительный контент. Позднее стандартное издание планируют выпустить в рознице.

Настольные адаптации видеоигр остаются устойчивым трендом: по The Witcher 3: Wild Hunt и Dark Souls уже выходили успешные проекты. Теперь к ним может присоединиться и самый кровавый турнир в истории файтингов — в формате карт и комбо на столе.