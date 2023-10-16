Фаталити Омни-Мэна из Mortal Kombat 1 сравнили с жестокими кадрами из мультсериала "Неуязвимый"

Разработчики из студии NetherRealm на днях представили первого бойца из комплекта дополнений для Mortal Kombat 1. Список героев файтинга уже в скором времени пополнит могущественный супергерой Омни-Мэн, который хорошо известен по серии комиксов и анимационному шоу "Неуязвимый". Анонсирующий трейлер персонажа показывал его кровавые фаталити, которые решили сравнить с некоторыми кадрами из мультсериала.
На удивление, в NetherRealm Studios решили не отступать от видения анимационного шоу и практически полностью повторили в игре стиль Омни-Мэна. Супергерой во время фаталити может жестоко избивать своего оппонента или сталкивать его с целым поездом, набитым людьми, как это было в оригинальном мультсериале.
Разработчики Mortal Kombat 1 пошли дальше обычного повторения сцен из мультсериала и воссоздали некоторые удары. Так, игровая версия Омни-Мэна полностью воссоздает приемы из "Неуязвимого".
Омни-Мэн появится в Mortal Kombat 1 в ноябре 2023 года. Он будет доступен бесплатно владельцам Premium-издания игры и Kombat Pack, остальным игрокам придется покупать его отдельно. В файтинг также собираются добавить Ермака, Куан Чи, Такеду, Хоумлендера из "Пацанов" и Миротворца из киновселенной DC.
топ
Такой к.йне место в Инджастис, а Мортал это про бойцов со спецспособностями. Давайте тогда Тора в UFC 5 запихнем.
Ты сам себе противоречишь. Но омни как раз отлично подходит мк нежели инджастису. Иджастис просто про мордобой среди героев и злодеев. Мк мордобой с кишками и порваными жопами.
Что в мульте это выглядело впечатляюще и жестоко, что в игре. Круто. Хорошо, что не стали отклоняться от источника
Херня
А в мультике тени на лице падают во все стороны сразу, это так и надо? В игре художники не халтурят в этом плане.
Я ток скриншот вижу, все видео, естественно, смотреть не буду, Боже упаси.
Зато реальная "Таня" выглядит вполне хорошо.