Финальный геймплей с Омни-Мэном перед его релизом в Mortal Kombat 1

Совсем скоро брутальный файтинг Mortal Kombat 1 обзаведется первым персонажем из пакета дополнений Kombat Pack. Разработчики из студии NetherRealm добавят в игру знаменитого Омни-Мэна, который хорошо известен по мультсериалу и комиксам "Неуязвимый". Прямо перед его добавлением в игру авторы решили показать еще один зрелищный геймплей с этим персонажем.
Новая демонстрация игрового процесса с Омни-Мэном была показана разработчиками в рамках прямой трансляции Kombat Kast. Во время эфира авторы обсудили различные возможности нового персонажа в мире Mortal Kombat и показали его разнообразный арсенал боевых приемов. Во всех показанных сражениях Омни-Мэн принимал участие вместе с новым бойцом Тремором, который также будет добавлен в игру.
Напомним, ранее дизайнеры NetherRealm рассказали о том, как им удалось создать образ Омни-Мэна в Mortal Kombat 1.
Новый персонаж для файтинга появится на ПК и консолях уже сегодня. Омни-Мэн будет доступен игрокам, которые приобрели Kombat Pack. Со временем его можно будет приобрести отдельно. Для тех, кто хочет попробовать его в деле, он также будет доступен для бесплатной игры, но только в испытаниях Башни.
смешная клоунада
они даже в антураж не вписываются… сделали из одного из луших файтингов кринжу… дэбилы ну зато отшибленным на голову фонатам супергеройского трышака может заходит
Мортачу в плане гплея альтернатив нет. Тем и пользуются. Стрит файтер, теккен - они все разные совершенно и со своими особенностями.
Блин как же они здесь хорошо сделали тремора
Было бы наоборот тремор в основном ростере а усатого мужика в камео
От МК как например и от Асасина давно осталось лишь название.Благодоря громкому имени продолжают выезжать и держаться на плаву эти высеры.
Больше досадно что вумен не такие как в МК 9, гг.