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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 601 оценка

Финальный геймплей с Омни-Мэном перед его релизом в Mortal Kombat 1

Gutsz
Новости

Совсем скоро брутальный файтинг Mortal Kombat 1 обзаведется первым персонажем из пакета дополнений Kombat Pack. Разработчики из студии NetherRealm добавят в игру знаменитого Омни-Мэна, который хорошо известен по мультсериалу и комиксам "Неуязвимый". Прямо перед его добавлением в игру авторы решили показать еще один зрелищный геймплей с этим персонажем.

Новая демонстрация игрового процесса с Омни-Мэном была показана разработчиками в рамках прямой трансляции Kombat Kast. Во время эфира авторы обсудили различные возможности нового персонажа в мире Mortal Kombat и показали его разнообразный арсенал боевых приемов. Во всех показанных сражениях Омни-Мэн принимал участие вместе с новым бойцом Тремором, который также будет добавлен в игру.

Напомним, ранее дизайнеры NetherRealm рассказали о том, как им удалось создать образ Омни-Мэна в Mortal Kombat 1.

Новый персонаж для файтинга появится на ПК и консолях уже сегодня. Омни-Мэн будет доступен игрокам, которые приобрели Kombat Pack. Со временем его можно будет приобрести отдельно. Для тех, кто хочет попробовать его в деле, он также будет доступен для бесплатной игры, но только в испытаниях Башни.

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6
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ПУМПА ДУМПА

смешная клоунада

4
Wolfenstein

они даже в антураж не вписываются… сделали из одного из луших файтингов кринжу… дэбилы ну зато отшибленным на голову фонатам супергеройского трышака может заходит

0
Гусь Отличный

Мортачу в плане гплея альтернатив нет. Тем и пользуются. Стрит файтер, теккен - они все разные совершенно и со своими особенностями.

0
dreamevil2067

Блин как же они здесь хорошо сделали тремора

Было бы наоборот тремор в основном ростере а усатого мужика в камео

0
B e s i k

От МК как например и от Асасина давно осталось лишь название.Благодоря громкому имени продолжают выезжать и держаться на плаву эти высеры.

0
Гусь Отличный

Больше досадно что вумен не такие как в МК 9, гг.

1