Хамелеон присоединится к Mortal Kombat 1 в качестве камео-бойца на следующей неделе

Когда разработчик NetherRealm Studios объявил первоначальный состав Mortal Kombat 1, несколько любимцев фанатов оказались не у дел. К счастью, по традиции современных MK-игр NetherRealm быстро анонсировала первый Kombat Pack.
В течение нескольких месяцев в Mortal Kombat 1 постепенно добавлялись новые персонажи. Первыми тремя стали Омни-Мэн, камео-боец Тремор и Куан-Чи. Последний был добавлен в игру в середине декабря, и многие предполагали, что вместе с ним в качестве камео-бойца появится Хамелеон. К сожалению для фанатов Хамелеона, она не была добавлена в игру, но вчера NetherRealm наконец-то раскрыла дату ее выхода, и игрокам не придется долго ждать, чтобы добавить ее в свой состав.
Хамелеон официально появится 6 января. Опять же, это камео-боец, так что не ждите от нее полноценных возможностей. Вместо этого ее можно будет использовать в качестве дополнения к способностям вашего основного бойца. Как и ожидалось, одним из ее главных достоинств является "универсальность", что не может не радовать игроков-ветеранов Mortal Kombat. Вся фишка Хамелеон в том, что она может копировать других бойцов и использовать некоторые из их способностей.
Mortal Kombat 1 уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и PC.
Ну и пусть будет.