Хидэки Камия хочет увидеть Байонетту в новой Mortal Kombat

Игра Mortal Kombat 1 была анонсирована для Nintendo Switch, и с тех пор появилось множество слухов о гостевых персонажах, которые появятся в игре. На данный момент называются такие имена, как Омни-Мэн, Патриот и Миротворец. Но все они - мужчины, а состав требует разнообразия.
Именно поэтому Хидэки Камия недавно восстановил твит, сделанный несколько лет назад, в котором он упоминает о возможности присоединения Байонетты к Mortal Kombat с помощью загадочной фразы, наводящей на мысль о популярном " Фаталити".
На данный момент нет никаких признаков того, что Байонетта появится в Mortal Kombat 1, кроме слов Камии. Однако если ведьма Умбры смогла занять свою нишу в Smash Ultimate, никто не сомневается, что она сможет повторить этот подвиг в других файтингах. У нее определенно есть харизма для этого.
Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC и Nintendo Switch.
Почему бы и нет? Больше красивых женщин всегда хорошо.
Байонетта слишком красивая для девушек из современного МК, Неззереалм яиц не хватит
Байонетту надо хотеть видеть в своей постели, а не на ринге)
Я бы испугался. Увидеть где-то рядом Байонетту - неплохой шанс быть убитым какой-нибудь внезапной НЁХ.
В Вас умер дух авантюризма)
Если кого и приглашать из японцев то лучше Данте либо Виталю
Если всех подряд добавлять, то уже не Mortal Kombat будет...Там столько персонажей внутри вселенной-всех добавить и нормально
Не надо
там Саб зиро и Скорпион с хвостиками весь мортал похоронят на релизе, а еще анимешную бабу с голой задницей давайте добавим