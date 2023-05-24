Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 164 оценки

Хидэки Камия хочет увидеть Байонетту в новой Mortal Kombat

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Gruz_
Новости

Игра Mortal Kombat 1 была анонсирована для Nintendo Switch, и с тех пор появилось множество слухов о гостевых персонажах, которые появятся в игре. На данный момент называются такие имена, как Омни-Мэн, Патриот и Миротворец. Но все они - мужчины, а состав требует разнообразия.

Именно поэтому Хидэки Камия недавно восстановил твит, сделанный несколько лет назад, в котором он упоминает о возможности присоединения Байонетты к Mortal Kombat с помощью загадочной фразы, наводящей на мысль о популярном " Фаталити".

На данный момент нет никаких признаков того, что Байонетта появится в Mortal Kombat 1, кроме слов Камии. Однако если ведьма Умбры смогла занять свою нишу в Smash Ultimate, никто не сомневается, что она сможет повторить этот подвиг в других файтингах. У нее определенно есть харизма для этого.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC и Nintendo Switch.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Bamburrr

Почему бы и нет? Больше красивых женщин всегда хорошо.

3
GameOver-inc

Байонетта слишком красивая для девушек из современного МК, Неззереалм яиц не хватит

2
Владимир Кочетов

Байонетту надо хотеть видеть в своей постели, а не на ринге)

0
Лорд Малак

Я бы испугался. Увидеть где-то рядом Байонетту - неплохой шанс быть убитым какой-нибудь внезапной НЁХ.

0
Владимир Кочетов Лорд Малак

В Вас умер дух авантюризма)

-1
Kamishini1993

Если кого и приглашать из японцев то лучше Данте либо Виталю

-1
Sendler.

Если всех подряд добавлять, то уже не Mortal Kombat будет...Там столько персонажей внутри вселенной-всех добавить и нормально

-2
Jarvis666

Не надо

-3
real19911

там Саб зиро и Скорпион с хвостиками весь мортал похоронят на релизе, а еще анимешную бабу с голой задницей давайте добавим

-3