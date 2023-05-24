Хидэки Камия хочет увидеть Байонетту в новой Mortal Kombat ©

Игра Mortal Kombat 1 была анонсирована для Nintendo Switch, и с тех пор появилось множество слухов о гостевых персонажах, которые появятся в игре. На данный момент называются такие имена, как Омни-Мэн, Патриот и Миротворец. Но все они - мужчины, а состав требует разнообразия.

Именно поэтому Хидэки Камия недавно восстановил твит, сделанный несколько лет назад, в котором он упоминает о возможности присоединения Байонетты к Mortal Kombat с помощью загадочной фразы, наводящей на мысль о популярном " Фаталити".

На данный момент нет никаких признаков того, что Байонетта появится в Mortal Kombat 1, кроме слов Камии. Однако если ведьма Умбры смогла занять свою нишу в Smash Ultimate, никто не сомневается, что она сможет повторить этот подвиг в других файтингах. У нее определенно есть харизма для этого.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC и Nintendo Switch.