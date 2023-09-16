Игроки Mortal Kombat 1 недовольны озвучкой от Меган Фокс ©

Серия Mortal Kombat - одна из самых узнаваемых игровых франшиз, в том числе и потому, что она существует уже очень давно. Фанатам полюбился сюжет всех игр, а также культовый состав персонажей. Скорпион, Саб-Зеро, Рэйден, Джонни Кейдж и многие другие — все они обладают яркими личностями, агрессивными боевыми приемами и уникальными способностями.

Перед релизом Mortal Kombat 1 было анонсировано, что знаменитая актриса из "Трансформеров" - Меган Фокс, примет участие в проекте и озвучит персонажа Нитару. Меган Фокс является преданным фанатом франшизы Mortal Kombat, однако, к сожалению, реакция фанатов на ее работу над персонажем Нитарой оказалась довольно негативной.

С момента релиза игры в раннем доступе на этой неделе, фанаты активно делятся видеороликами, в которых представлены сцены с Нитарой и выражают недовольство относительно актерской игры Меган Фокс. По их мнению, ее выступление кажется мало выразительным и даже деревянным. Некоторые даже назвали ее работу "отвратительной" и выразили мнение, что Меган Фокс больше не должна озвучивать персонажей в играх.

К сожалению, это уже не первый подобный случай в Mortal Kombat. Боец ММА Ронда Раузи сыграла роль Сони Блейд в Mortal Kombat 11, и фанаты также очень активно высказывались о том, что её исполнение получилась довольно плохим. Некоторые не уверены, является ли это проблемой режиссуры или актрисы просто не очень хороши в озвучке. Ведь существует огромная разница между живым исполнением и тем, чтобы дать персонажу жизнь с помощью одного лишь голоса.