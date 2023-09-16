Игроки Mortal Kombat 1 недовольны озвучкой от Меган Фокс

Серия Mortal Kombat - одна из самых узнаваемых игровых франшиз, в том числе и потому, что она существует уже очень давно. Фанатам полюбился сюжет всех игр, а также культовый состав персонажей. Скорпион, Саб-Зеро, Рэйден, Джонни Кейдж и многие другие — все они обладают яркими личностями, агрессивными боевыми приемами и уникальными способностями.
Перед релизом Mortal Kombat 1 было анонсировано, что знаменитая актриса из "Трансформеров" - Меган Фокс, примет участие в проекте и озвучит персонажа Нитару. Меган Фокс является преданным фанатом франшизы Mortal Kombat, однако, к сожалению, реакция фанатов на ее работу над персонажем Нитарой оказалась довольно негативной.
С момента релиза игры в раннем доступе на этой неделе, фанаты активно делятся видеороликами, в которых представлены сцены с Нитарой и выражают недовольство относительно актерской игры Меган Фокс. По их мнению, ее выступление кажется мало выразительным и даже деревянным. Некоторые даже назвали ее работу "отвратительной" и выразили мнение, что Меган Фокс больше не должна озвучивать персонажей в играх.
К сожалению, это уже не первый подобный случай в Mortal Kombat. Боец ММА Ронда Раузи сыграла роль Сони Блейд в Mortal Kombat 11, и фанаты также очень активно высказывались о том, что её исполнение получилась довольно плохим. Некоторые не уверены, является ли это проблемой режиссуры или актрисы просто не очень хороши в озвучке. Ведь существует огромная разница между живым исполнением и тем, чтобы дать персонажу жизнь с помощью одного лишь голоса.
С нее оказывается не только плохая актриса но и плохая актриса озвучки , кто б знал.
Отбыла номер
унылый результат работы Фокс, конечно же, целиком её заслуга, всякие там звукорежиссёры, тимлиды и другие, ни разу не причастные к процессу люди, просто мимо ходили и ни на что не могли повлиять когда барышня заперлась в студии и фигачила там своё творчество.
Чисто от нефиг решил 15 мин глянуть.
Отвратно ее слушать на фоне других актеров озвучек. Эмоций ноль и интерес пропадает.
Голос похож будто она позвонила по телефону нейтрально с подружкой поговорить, либо она сама себя через нейросеть озвучивала. Хотя в последнем случае нейросеть смогла бы лучше)
какая то безэмоциональная озвучка у нее вышла
Ага, в реальной жизни ведь люди очень эмоционально разговаривают, особенно так пафосно.
Я так понимаю это заграничный аналог Ивлеевой=)
Нет, это просто баба, которой посчастливилось столкнуться с Майклом Бэем, сняться в Трансформерах, стать на какое-то время объектом дрочки миллионов мужиков (кино ж выстрелило ещё как), но потом о ней все забыли, потому что как актриса они ни о чём и предложить ничего больше кроме своих сисек не смогла, таких огромное множество было в кино.
в любом случае она была ГОРАЗДО лучше чем то недоразумение котрым ее заменили в третьей части
Вроде бы Нитару озвучивает Google Translate!
Это было самое плохое решение, позвать Меган на озвучку.
Надо было позвать Инстасамку, она бы норм озвучила, а не эта старуха.
Я еще ее рожай не доволен!