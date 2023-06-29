Игроки заметили в Mortal Kombat 1 забавную деталь, которой не было в прошлых играх серии ©

После завершения закрытого стресс-теста Mortal Kombat 1 пользователи принялись внимательно анализировать файтинг. За короткий промежуток времени им удалось найти новый способ издевки над соперниками и серьезные проблемы, которые следует исправить к релизу. Но главное открытие сделал пользователь Reddit под ником The_Drunken_Dragon, который обнаружил невероятно крутую и одновременно забавную деталь в Mortal Kombat 1.

Как выяснил пользователь, разработчики файтинга очень сильно постарались над детализацией арен, где сражаются бойцы. На фоне постоянно брызгающей крови и ряда визуальных эффектов от уникальных приемов, может происходить что-то действительно интересное. Например, The_Drunken_Dragon удалось заметить робота-пылесоса. Он не просто катается по арене в разные стороны, робот в реальном времени вытирает кровь с пола.

Такой интерактивности на аренах Mortal Kombat не было ни в одной другой части серии, отмечают игроки. Еще пользовали заметили, что на арене с бассейном плавающие объекты в нем меняются в зависимости от времени суток и так деталей может быть очень много в релизной версии файтинга.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.