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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 317 оценок

ИИ становится пугающим: создатель Mortal Kombat 1 прокомментировал звездный состав файтинга от нейросети

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Gutsz
Новости

Поклонники серии Mortal Kombat продолжают экспериментировать с камео персонажами для новой игры, используя для этого последние достижения в области нейросетей. Команда энтузиастов из сообщества interdimensional.tv представила свой список звездных бойцов игры, куда попал не безызвестный Чак Норрис, Николас Кейдж, Лионель Месси, Морган Фримен и другие популярные люди.

По мнению авторов ролика, для камео-героев Mortal Kombat 1 и файтинга в целом подошли бы не только звезды Голливуда или поп-сцены. Кровавый мордобой могли бы неплохо разбавить такие известные личности из истории, как Уинстон Черчилль и даже классический австрийский композитор Моцарт. Необычный и жесткий мир Mortal Kombat мог бы легко принять даже такую фанатскую интерпретацию персонажей.

Новый ролик от ИИ просто не мог пропустить создателя серии и главного разработчика Mortal Kombat Эда Буна. По его словам, он находится в полном восторге от того, что технологии позволяют фанатам реализовать и показать даже самые "безумные" идеи. При этом он также добавил, что с каждым разом ИИ становится все более пугающим и теперь он даже не знает, что его может удивить.

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3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
NochnoiGid

От Николаса Кейджа реально страшно стало.

3
Хогун

Блин, Черчилля сначала за Стаса Барецкого принял. Вот кто бы точно был к месту.

1
Deowar

Черчиль, один какой-то не пафосный)))

0