ИИ становится пугающим: создатель Mortal Kombat 1 прокомментировал звездный состав файтинга от нейросети

Поклонники серии Mortal Kombat продолжают экспериментировать с камео персонажами для новой игры, используя для этого последние достижения в области нейросетей. Команда энтузиастов из сообщества interdimensional.tv представила свой список звездных бойцов игры, куда попал не безызвестный Чак Норрис, Николас Кейдж, Лионель Месси, Морган Фримен и другие популярные люди.
По мнению авторов ролика, для камео-героев Mortal Kombat 1 и файтинга в целом подошли бы не только звезды Голливуда или поп-сцены. Кровавый мордобой могли бы неплохо разбавить такие известные личности из истории, как Уинстон Черчилль и даже классический австрийский композитор Моцарт. Необычный и жесткий мир Mortal Kombat мог бы легко принять даже такую фанатскую интерпретацию персонажей.
Новый ролик от ИИ просто не мог пропустить создателя серии и главного разработчика Mortal Kombat Эда Буна. По его словам, он находится в полном восторге от того, что технологии позволяют фанатам реализовать и показать даже самые "безумные" идеи. При этом он также добавил, что с каждым разом ИИ становится все более пугающим и теперь он даже не знает, что его может удивить.
От Николаса Кейджа реально страшно стало.
Блин, Черчилля сначала за Стаса Барецкого принял. Вот кто бы точно был к месту.
Черчиль, один какой-то не пафосный)))