Иллюстраторы делятся впечатляющими артами по Mortal Kombat 1, которые понравились разработчикам ©

Анонс долгожданного продолжения самого кровавого файтинга Mortal Kombat не на шутку взбудоражил поклонников серии. Многим игрокам уже нетерпится изучить механику союзников в бою и узнать подробности развития сюжета в новой части, однако с этим придется повременить до самого релиза. Чтобы хоть немного скрасить ожидания, именитые иллюстраторы стали публиковать потрясающие арты по мотивам Mortal Kombat 1, которые не смогли обойти стороной даже разработчики файтинга.

Превосходными работами поделились создатель комиксов Дастин Мэсси и цифровой художник Бен Тердик, который изобразили уже анонсированных персонажей Mortal Kombat 1. Их постеры показывают Скорпиона, Саб-Зиро и Кенши. В студии NetherRealm отдельно отметили старания художников и точную воссоздание их образов из игры.

Новая часть легендарной серии файтингов Mortal Kombat перепишет знакомую фанатам вселенную. Mortal Kombat 1 возвращает практически всех классических персонажей, однако их судьбы в мире претерпели множество изменений из-за действий нового защитника земного царства — Бога Огня Лю Кана. В этой части игрокам предстоит с боем отставить недавно созданный хрупкий мировой баланс.

Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.