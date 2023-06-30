Информация на сайте Mortal Kombat 1 подтверждает фанатские теории о Райдэне, Милине и Саб-Зиро

На официальном сайте Mortal Kombat 1 появились биографии всех бойцов, которые были представлены на данный момент, подтвердив несколько фанатских теорий и раскрыв несколько новых интересных деталей.
Одним из главных отличий Mortal Kombat 1 от остальных игр серии является то, что она действует как перезагрузка временной шкалы, что меняет прошлое и цели большинства персонажей. Мы уже видели кое-что из этого в сюжетном трейлере и вступлениях персонажей перед началом матча, но сайт предоставил нам больше информации благодаря набору новых биографий персонажей.
Начнем с создателя этой новой вселенной - Лю Кана. В его биографии нет ничего нового, но в ней сообщается, что ему предстоит сразиться с врагом, которого он "никогда не мог предвидеть", что, похоже, подразумевает, что это не кто-то столь очевидный, как Шан Цзун. Следующий в списке - Саб-Зиро, которого, как мы знаем из вступлений персонажей, зовут Би-Хан, а не Куай Лян. Из его биографии мы также знаем, что он уже является грандмастером Лин Куэй и стремится сделать их одной из "великих наций" Земного Царства.
В биографии Скорпиона говорится, что он "почитаемый воин" Лин Куэй, что еще раз подтверждает, что он и Саб-Зиро принадлежат к одному клану. Остальная часть биографии не говорит о многом, но намекает на то, что Скорпиону и Саб-Зиро в конце концов придется сразиться и что история, скорее всего, повторится.
Далее идет Китана, принцесса Внешнего Мира. Кроме этого подтверждения, здесь не так много нового, хотя еще раз уточняется, что она и Милина - сестры и обе являются наследницами трона.
Джонни Кейдж, дающий нам первый взгляд на его стандартный наряд, дополненный культовыми солнцезащитными очками. Он мог бы казаться успешным в этой вселенной, но его биография показывает, что он снова впал в безвестность и ищет возможность сражаться, чтобы вернуть себе славу.
Между тем, биография Кенши подтверждает, что он теперь состоит в группе, напоминающей якудзу, но он хочет восстановить имя своей семьи и идти своим путем, для чего ему нужен Сенто.
Биография Кун Лао мало что добавляет к его характеру, лишь повторяя, что на этот раз он из скромного фермерского рода, но его желание, чтобы его помнили, по крайней мере, говорит о том, что у него все еще есть немного эго.
Более интересна Милина, которая, как еще раз подтвердилось, является наследницей трона Внешнего Мира, что позволяет предположить, что Синдел жива и здорова. Также стало известно, что болезнь Милины носит имя Таркат, что является явной отсылкой к ее таркатанскому происхождению в прошлом.
Наконец, Райдэн, который, как подтверждено, был выбран Лю Каном в качестве чемпиона Земного Царства в этой временной линии. Биография Райдэна также дает понять, что он простой трудяга в поле в этом царстве, как и Кун Лао, и ему еще предстоит стать великим воином.
Сюжет в Mortal Kombat это просто караул. Давно перестал за ним следить. Психика важнее.
Ну так если бы следил, то не удивлялся бы ничему. Никакого Караула, по тому сценарию что написали незеры, всё логично, другое дело что они себе не в чём не отказывают и уровень безумства или сценарных ходов бывает действительно запредельный.
Хотя кто помнит с 4ки по Армагедон, там тоже они себе ни в чём не отказывали...
Ну, не следил, это наверное, слишком сильное слово, я все ж таки в их игры играл. Скорее, перестал чему-либо удивляться, бросил попытки вникнуть, и принял все как есть.