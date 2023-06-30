Информация на сайте Mortal Kombat 1 подтверждает фанатские теории о Райдэне, Милине и Саб-Зиро ©

На официальном сайте Mortal Kombat 1 появились биографии всех бойцов, которые были представлены на данный момент, подтвердив несколько фанатских теорий и раскрыв несколько новых интересных деталей.



Одним из главных отличий Mortal Kombat 1 от остальных игр серии является то, что она действует как перезагрузка временной шкалы, что меняет прошлое и цели большинства персонажей. Мы уже видели кое-что из этого в сюжетном трейлере и вступлениях персонажей перед началом матча, но сайт предоставил нам больше информации благодаря набору новых биографий персонажей.

Начнем с создателя этой новой вселенной - Лю Кана. В его биографии нет ничего нового, но в ней сообщается, что ему предстоит сразиться с врагом, которого он "никогда не мог предвидеть", что, похоже, подразумевает, что это не кто-то столь очевидный, как Шан Цзун. Следующий в списке - Саб-Зиро, которого, как мы знаем из вступлений персонажей, зовут Би-Хан, а не Куай Лян. Из его биографии мы также знаем, что он уже является грандмастером Лин Куэй и стремится сделать их одной из "великих наций" Земного Царства.

В биографии Скорпиона говорится, что он "почитаемый воин" Лин Куэй, что еще раз подтверждает, что он и Саб-Зиро принадлежат к одному клану. Остальная часть биографии не говорит о многом, но намекает на то, что Скорпиону и Саб-Зиро в конце концов придется сразиться и что история, скорее всего, повторится.

Далее идет Китана, принцесса Внешнего Мира. Кроме этого подтверждения, здесь не так много нового, хотя еще раз уточняется, что она и Милина - сестры и обе являются наследницами трона.

Джонни Кейдж, дающий нам первый взгляд на его стандартный наряд, дополненный культовыми солнцезащитными очками. Он мог бы казаться успешным в этой вселенной, но его биография показывает, что он снова впал в безвестность и ищет возможность сражаться, чтобы вернуть себе славу.

Между тем, биография Кенши подтверждает, что он теперь состоит в группе, напоминающей якудзу, но он хочет восстановить имя своей семьи и идти своим путем, для чего ему нужен Сенто.

Биография Кун Лао мало что добавляет к его характеру, лишь повторяя, что на этот раз он из скромного фермерского рода, но его желание, чтобы его помнили, по крайней мере, говорит о том, что у него все еще есть немного эго.

Более интересна Милина, которая, как еще раз подтвердилось, является наследницей трона Внешнего Мира, что позволяет предположить, что Синдел жива и здорова. Также стало известно, что болезнь Милины носит имя Таркат, что является явной отсылкой к ее таркатанскому происхождению в прошлом.

Наконец, Райдэн, который, как подтверждено, был выбран Лю Каном в качестве чемпиона Земного Царства в этой временной линии. Биография Райдэна также дает понять, что он простой трудяга в поле в этом царстве, как и Кун Лао, и ему еще предстоит стать великим воином.