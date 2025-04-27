Iron Studios расширяет линейку фигурок Mortal Kombat: представлена Китана в масштабе 1:10

Компания Iron Studios продолжает расширять свою линейку фигурок по мотивам Mortal Kombat. Вслед за недавним анонсом статуэтки Рептилии, они представили официальную фигурку Китаны, выполненную в масштабе 1:10.

Приобрести статуэтку можно будет за 200 долларов, что эквивалентно примерно 16 тысячам рублей. Ожидается, что она поступит в продажу в четвёртом квартале 2025 года.

Напомним, что в середине марта Mortal Kombat 1 пополнилась последними заявленными DLC-бойцами: T-1000 из "Терминатора 2" и Мадам Бо. Помимо этого, в прошлом месяце были опубликованы первые кадры из фильма "Мортал Комбат 2", премьера которого запланирована на 25 октября.