Исправление багов и обновлённые технологии DLSS: что улучшили в апрельском патче Mortal Kombat 1

В Steam вышел апрельский патч для Mortal Kombat 1. И судя по списку изменений, разработчики в основном решали технические проблемы.

Первым делом обновили графические технологии — подтянули последние версии NVIDIA DLSS (до версии 310.1.0), AMD FSR3 (до версии 3.1.3) и Intel XeSS (до версии 1.4.10).

Также разработчики не забыли и про раздражающие баги. Исправили проблему, из-за которой онлайн-тестирование иногда не запускалось, пофиксили графические глюки в меню настройки персонажа и убрали ошибку с приглашениями на кроссплатформенные бои.

Ещё починили определение разрешения при переключении между полноэкранным режимом и окном. Ну и в режиме «Вторжения» исправили редкую, но раздражающую проблему, когда персонаж мог застрять на карте.

Весь список изменения можно глянуть тут.