Исправление багов и обновлённые технологии DLSS: что улучшили в апрельском патче Mortal Kombat 1

В Steam вышел апрельский патч для Mortal Kombat 1. И судя по списку изменений, разработчики в основном решали технические проблемы.
Первым делом обновили графические технологии — подтянули последние версии NVIDIA DLSS (до версии 310.1.0), AMD FSR3 (до версии 3.1.3) и Intel XeSS (до версии 1.4.10).
Также разработчики не забыли и про раздражающие баги. Исправили проблему, из-за которой онлайн-тестирование иногда не запускалось, пофиксили графические глюки в меню настройки персонажа и убрали ошибку с приглашениями на кроссплатформенные бои.
Ещё починили определение разрешения при переключении между полноэкранным режимом и окном. Ну и в режиме «Вторжения» исправили редкую, но раздражающую проблему, когда персонаж мог застрять на карте.
Весь список изменения можно глянуть тут.