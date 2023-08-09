Комбо, фаталити и бруталити Ли-Мэй представлены в новом игровом процессе Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios недавно была одним из многих разработчиков на EVO 2023, когда Mortal Kombat 1 получила новый трейлер, демонстрирующий Рептилию, Хавика и Ашру. Также стал доступен 10-минутный геймплейный ролик за Ли-Мей в Башне.
Кадры с Фрост в роли бойца Камео предлагают лучше взглянуть на комбо Ли-Мэй, специальные приемы и атаки в воздухе. Ее чрезмерный Фаталити демонстрируется вместе с Бруталити. Геймплей также дает краткий обзор движения, скорость и рывки которого улучшены по сравнению со стресс-тестом. В комментариях также сообщается, что «счетчик Гейгера» на заднем плане — это опция доступности, которая становится громче по мере приближения противника. Это интересное новое дополнение, и нам не терпится увидеть другие варианты.
Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch. Закрытое бета-тестирование пройдёт с 18 по 21 августа для предварительно заказавших.