Культовые герои и кровавое фаталити: встречаем новую эру файтингов в первом трейлере Mortal Kombat 1

Утомительное ожидание в преддверии скорой премьеры новой Mortal Kombat официально завершено. Разработчики из студии NetherRealm совместно с Warner Bros. Interactive после волны слухов и тизеров наконец-то представили полноценный трейлер следующей части культового файтинга. Анонс положил конец всем фанатским теориям, ведь теперь мы точно знаем, что перед нами Mortal Kombat 1.
Как и всегда, дебютный трейлер Mortal Kombat 1 показал то, за что мы так любим эту серию файтингов. В кинематографичном ролике показана эффектное сражение персонажей, фантастический и и конечно же авторы не забыли про главную фишку серии — фаталити. В дебютной презентации файтинга засветились Лю Канг, Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Китана и молодая версия Шанг Цунга.
Игроков ждет новая эра культовой серии файтингов, созданная богом огня Лю Кангом. Mortal Kombat 1 открывает новую боевую систему, а также добавляет игровые режимы и фаталити.
Ждать релиза Mortal Kombat 1 долго не придется. Файтинг выйдет уже этой осенью. Окунуться в бесконечный водоворот битв можно будет уже 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Предварительные заказы на Mortal Kombat 1 откроются уже завтра, 19 мая. Оформившие предварительный заказ получают Шанг Цунга в качестве игрового персонажа. Игроки PlayStation и Xbox также получат доступ к бета-версии, доступной в августе.
Т.е. Лю Канг, став богом, решил, что можно все оставить как и было?) "Ну чо ты, нормально же воевали!"
Хотя ход Райден/человек и Лю Канг/Бог забавный, конечно)
Так, женщин показали и это уже хорошо.
Но конфиги у женщин порезаны я так понял, даже в сравнении с МК11 у Китаны грудь сделали размером с грядущей частью этого файтинга.
Почему в этот раз без рэпа?
Непривычно видеть Рейдена, что он уже больше не Бог Грома. Теперь Лю Кан скажет "I Must Consult With the Elder Gods".
его вообще уже можно было выпилить, смысла в нём уже нет.
По сравнению с предыдущими трейлерами, этот слабоват. Да и предзаказ тухлый какой-то. То есть, Шанг Тсунга за предзаказ, как-то слабо. Могли бы поднять планку. Вон, у них Мотаро уже плесенью покрылся со времён MK Armageddon. Могли бы его сунуть в предзаказ. Короче, ждём демонстрации игрового процесса.
Тогда коняшке снова придётся заднюю пару ног отрезать.
На придётся если правильно всё сделать.
Никто не будет адаптировать все фаталити и специальные приёмы под одного персонажа
так на ту же кронику не все приемы действовали
В таком случае если и ждать Мотаро, то только в качестве босса.
фаталити лю канга очень крутое
То есть это не перезапуск, а все же продолжение? Но в мультивселенной? Втф тут происходит, я после 5й части потерялся в лоре.
Перезапуск с мультивселенной
Это каноничный перезапуск, если так выразиться. Ибо оно не противоречит канону прошлой игры. Что интересно.
жаль, Эд Бун ничего нового не может придумать(
Зачем чинить что-то, если оно не сломано? Люди хайпуют? Хайпуют. Люди покупают? Покупают.
В отличие от теккена, например, мортал много экспериментировала.
нормальные человеческие персонажи,не то что в теккене и стрит файтере.Персы выглядят круто
в стрит файтере только Кэмми уматной получилась, остальное уг.
Пока выглядит довольно круто.
а так же Кун Лао и Милина
Спасибо что не выпускают игру на пастген, молодцы
вообще ни о чём... походу игроков будет опять
Ёмаааа
чё так себе сюжет- надо геймплея дождаться.
Так это продолжение MK 11 ?
Скорее перезапуск!
По сути, как продолжение. Если кто помнит концовку в MK 11 Aftermath.
Я так понял, что новый MK 1 взят из хорошей концовки MK 11 Aftermath, где
огненный Лю Кан победил Шан Цунга с короной Кроники и встретил Великого Кунг Лао.
А теперь пояснительную бригаду пожалуйста... Это перезапуск или продолжение прошлых частей? И без спойлеров пожалуйста..
Последнюю еще сюжетку не прошел.
Перезапуск
Это продолжение 11 части, а точнее ее концовки, а точнее продолжение перезапуск в одном лице
Ага, теперь Лю Канг люто начнет менять историю))
Да прикол в том, что если он все обнулил/перезапустил, с фига ли вообще опять появился шан тсунг и тд. Шо мешало вернуться еще раньше и кокнуть малого Шао Кана и тсунга? Ну смысл ты понял. Можно было бы и не обнулять все и перезапускать. Ну либо за этим будет какой то финт сюжетый
Но все равно интересно будет глянуть)
Больше азиатов.
Происхождение персонажей не читал?
Странная математика, при 26 к просмотров 42 к лайков
Просто счётчик просмотров обновляется дольше лайков, такое постоянно происходит.
Сексуальных героинь не показали, облики стерильные какие то.
подрочишь на хентай
Фанат Эббы с ластухи пришел
Прикольно, конечно... а что с боевой системой? Снова, чтобы выполнить простейший удар, надо будет прокатывать стик? Я из-за этого не смог в последний МК играть) вместо какого-нибудь "назад-вперед-А", надо было катать стик "назад-назад вниз-вниз-вперед вниз-вперед-А")
За нормальной боевой системой стоит идти в теккен, а в мк всегда было отстукивание комбух, как будто генератором случайных кнопок сделанных, и просмотр мультиков. Вряд ли что-то изменится в этой части
Как много Шао Канов, выходящих из порталов
все на одно лицо
Точно, как братья.
Ну такое себе в 11 мк трейлер был куда динамичнее а не вот это вот все
Шанг Цунг в каждый части
но с другой стороны может Эд Бун и прав, чтобы сюжет чисто для галочки был.
Хотя столько лет Морталу, можно кооп возвращать! Неужто сюжет Армагеддона так сильно не зашел, что нельзя отвлеч. сюжет сделать*? Эд Бун стал жадным вот и всё. Но плевать, важны бои, зрелищность, также как и Форсаже, мир уже не будет прежним:)
Но повторюсь: нам уже хватило шан цунга и шао кана
Вкуснятина как.
И чего вы там опять женщинами не довольны? Вон Китане дополнительные две дырки сделали.
Заметил пару странностей в этом трейлере MK 1.
Как появилась Милина? Милина появилась, когда Шао Кан пришёл на Землю.
Почему-то японец Хандзо Хасаши (Скорпион) стал выглядеть более европейским, чем азиатским. Зато китаец Саб-Зиро выглядит то, что должен быть. Не ясно. Это Би Хань или Куай Лян? А также вопрос к Кунг Лао. Это Великий Кунг Лао или второй Кунг Лао?
Вообщем ничего нового не увидел!!! Трейлер как и все остальные, ничего нового и оригинального. Конвейер, просто конвейер. После MK 1,2,3 на Sega ни в одну часть больше не играл. С тех пор Mortal Kombat это трэш.
Интересно, будет ли расчлененка в игре, или только в трейлере?)
На 2:02 любимый момент)
Ну неплохо так)))
Пафосу то сколько, посмотрим что в итоге выйдет.....
Бардачная канитель в МК продолжается. Как и ожидалось. Это было предсказуемее, чем восход солнца. Снова они форсят физиономию Тагавы у Шан Цунга, когда внешность должна быть оригинальной. Как шутка, которую отпускают в десятый раз. Зачем ставить игрока перед выбором? Это, мать вашу, МК или что? Зато показали кровь и выдавливание глаз! Уже, блин, лечу за предзаказом.
Быстрее теккен купи, вот там стоооооолько нового)
Круть!!!
Выглядит конечно офигенно, хотелось бы что бы в геймплее все это мясо не пропало.
все такие азиаты и одинаковые, что отличить можно только по форме
Помню, когда я впервые увидел фрагменты из МК11 будучи ребёнком я увидел Фаталити, в котором Лю-Кан вырывает сердце противнику. Я тогда сказал
"Это что.... Джеки Чан... вырвал... сердце?😨"
Так что да, я принял азиата за Джеки Чана
Да-да мы поняли что ты расист и нацист, можешь идти зигануть.
В трейлере выглядит всё круто. Но когда покажут геймплейный трейлер!?
Вот козлы, снова Шан Цунг сливают за донат...
А где пс4?
время уже прошло
только текущее поколение
всё правильно, пс4 надо оставить в прошлом. пора двигаться дальше по крайней мере для крупных проектов