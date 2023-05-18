Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 119 оценок

Культовые герои и кровавое фаталити: встречаем новую эру файтингов в первом трейлере Mortal Kombat 1

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Gutsz
Новости

Утомительное ожидание в преддверии скорой премьеры новой Mortal Kombat официально завершено. Разработчики из студии NetherRealm совместно с Warner Bros. Interactive после волны слухов и тизеров наконец-то представили полноценный трейлер следующей части культового файтинга. Анонс положил конец всем фанатским теориям, ведь теперь мы точно знаем, что перед нами Mortal Kombat 1.

Как и всегда, дебютный трейлер Mortal Kombat 1 показал то, за что мы так любим эту серию файтингов. В кинематографичном ролике показана эффектное сражение персонажей, фантастический и и конечно же авторы не забыли про главную фишку серии — фаталити. В дебютной презентации файтинга засветились Лю Канг, Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Китана и молодая версия Шанг Цунга.

Игроков ждет новая эра культовой серии файтингов, созданная богом огня Лю Кангом. Mortal Kombat 1 открывает новую боевую систему, а также добавляет игровые режимы и фаталити.

Ждать релиза Mortal Kombat 1 долго не придется. Файтинг выйдет уже этой осенью. Окунуться в бесконечный водоворот битв можно будет уже 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Предварительные заказы на Mortal Kombat 1 откроются уже завтра, 19 мая. Оформившие предварительный заказ получают Шанг Цунга в качестве игрового персонажа. Игроки PlayStation и Xbox также получат доступ к бета-версии, доступной в августе.

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Комментарии: 78
Ваш комментарий
pomer93

Т.е. Лю Канг, став богом, решил, что можно все оставить как и было?) "Ну чо ты, нормально же воевали!"

Хотя ход Райден/человек и Лю Канг/Бог забавный, конечно)

18
Mandalordek

Так, женщин показали и это уже хорошо.

10
Monk78

Но конфиги у женщин порезаны я так понял, даже в сравнении с МК11 у Китаны грудь сделали размером с грядущей частью этого файтинга.

-2
Lunersun

Почему в этот раз без рэпа?

8
Gutsz
18
Xstranger

Непривычно видеть Рейдена, что он уже больше не Бог Грома. Теперь Лю Кан скажет "I Must Consult With the Elder Gods".

5
jax baron

его вообще уже можно было выпилить, смысла в нём уже нет.

0
DeathCold

По сравнению с предыдущими трейлерами, этот слабоват. Да и предзаказ тухлый какой-то. То есть, Шанг Тсунга за предзаказ, как-то слабо. Могли бы поднять планку. Вон, у них Мотаро уже плесенью покрылся со времён MK Armageddon. Могли бы его сунуть в предзаказ. Короче, ждём демонстрации игрового процесса.

4
Lunersun
Вон, у них Мотаро уже плесенью покрылся

Тогда коняшке снова придётся заднюю пару ног отрезать.

2
DeathCold Lunersun

На придётся если правильно всё сделать.

0
Lunersun DeathCold

Никто не будет адаптировать все фаталити и специальные приёмы под одного персонажа

1
DarkBloodedge Lunersun

так на ту же кронику не все приемы действовали

0
Lunersun DarkBloodedge

В таком случае если и ждать Мотаро, то только в качестве босса.

0
ivan41kds

фаталити лю канга очень крутое

3
Necrowill

То есть это не перезапуск, а все же продолжение? Но в мультивселенной? Втф тут происходит, я после 5й части потерялся в лоре.

2
Strannik110

Перезапуск с мультивселенной

2
LarsJunFan

Это каноничный перезапуск, если так выразиться. Ибо оно не противоречит канону прошлой игры. Что интересно.

0
bohdan2015

жаль, Эд Бун ничего нового не может придумать(

2
answerx32

Зачем чинить что-то, если оно не сломано? Люди хайпуют? Хайпуют. Люди покупают? Покупают.

1
Dr.Love

В отличие от теккена, например, мортал много экспериментировала.

0
SULIK 712

нормальные человеческие персонажи,не то что в теккене и стрит файтере.Персы выглядят круто

1
PapaFranku

в стрит файтере только Кэмми уматной получилась, остальное уг.

0
Кей Овальд

Пока выглядит довольно круто.

1
Владимир Кочетов
В дебютной презентации файтинга засветились Лю Канг, Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Китана и молодая версия Шанг Цунга.

а так же Кун Лао и Милина

1
Raf9111

Спасибо что не выпускают игру на пастген, молодцы

1
Саня Цукино Усаги
1
Arno_Dorrian

вообще ни о чём... походу игроков будет опять

1
Робот Колдун

Ёмаааа

0
jax baron

чё так себе сюжет- надо геймплея дождаться.

0
Talkyfuzzball

Так это продолжение MK 11 ?

0
Strannik110

Скорее перезапуск!

1
Xstranger

По сути, как продолжение. Если кто помнит концовку в MK 11 Aftermath.

Я так понял, что новый MK 1 взят из хорошей концовки MK 11 Aftermath, где

Спойлер

огненный Лю Кан победил Шан Цунга с короной Кроники и встретил Великого Кунг Лао.

0
Seifer1986

А теперь пояснительную бригаду пожалуйста... Это перезапуск или продолжение прошлых частей? И без спойлеров пожалуйста..

Последнюю еще сюжетку не прошел.

0
Strannik110

Перезапуск

0
Димка Ребров

Это продолжение 11 части, а точнее ее концовки, а точнее продолжение перезапуск в одном лице

0
Strannik110 Димка Ребров

Ага, теперь Лю Канг люто начнет менять историю))

0
Димка Ребров Strannik110

Да прикол в том, что если он все обнулил/перезапустил, с фига ли вообще опять появился шан тсунг и тд. Шо мешало вернуться еще раньше и кокнуть малого Шао Кана и тсунга? Ну смысл ты понял. Можно было бы и не обнулять все и перезапускать. Ну либо за этим будет какой то финт сюжетый

0
Strannik110 Димка Ребров

Но все равно интересно будет глянуть)

0
Cryptocurrencyhead

Больше азиатов.

0
Xstranger

Происхождение персонажей не читал?

1
naik7

Странная математика, при 26 к просмотров 42 к лайков

0
Lunersun

Просто счётчик просмотров обновляется дольше лайков, такое постоянно происходит.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Сексуальных героинь не показали, облики стерильные какие то.

0
Sergey_ko

подрочишь на хентай

1
МАХАН МАХАНОВИЧ Sergey_ko

Фанат Эббы с ластухи пришел

1
H-DS

Прикольно, конечно... а что с боевой системой? Снова, чтобы выполнить простейший удар, надо будет прокатывать стик? Я из-за этого не смог в последний МК играть) вместо какого-нибудь "назад-вперед-А", надо было катать стик "назад-назад вниз-вниз-вперед вниз-вперед-А")

0
NatanieLzZ

За нормальной боевой системой стоит идти в теккен, а в мк всегда было отстукивание комбух, как будто генератором случайных кнопок сделанных, и просмотр мультиков. Вряд ли что-то изменится в этой части

-1
Sergey_ko

Как много Шао Канов, выходящих из порталов

0
niko1989

все на одно лицо

0
Stetet

Точно, как братья.

0
Flosstikss

Ну такое себе в 11 мк трейлер был куда динамичнее а не вот это вот все

0
STALKER875

Шанг Цунг в каждый части

0
bohdan2015

но с другой стороны может Эд Бун и прав, чтобы сюжет чисто для галочки был.
Хотя столько лет Морталу, можно кооп возвращать! Неужто сюжет Армагеддона так сильно не зашел, что нельзя отвлеч. сюжет сделать*? Эд Бун стал жадным вот и всё. Но плевать, важны бои, зрелищность, также как и Форсаже, мир уже не будет прежним:)

Но повторюсь: нам уже хватило шан цунга и шао кана

0
РикоЧико

Вкуснятина как.
И чего вы там опять женщинами не довольны? Вон Китане дополнительные две дырки сделали.

0
Xstranger

Заметил пару странностей в этом трейлере MK 1.

Как появилась Милина? Милина появилась, когда Шао Кан пришёл на Землю.

Почему-то японец Хандзо Хасаши (Скорпион) стал выглядеть более европейским, чем азиатским. Зато китаец Саб-Зиро выглядит то, что должен быть. Не ясно. Это Би Хань или Куай Лян? А также вопрос к Кунг Лао. Это Великий Кунг Лао или второй Кунг Лао?

0
Stetet

Вообщем ничего нового не увидел!!! Трейлер как и все остальные, ничего нового и оригинального. Конвейер, просто конвейер. После MK 1,2,3 на Sega ни в одну часть больше не играл. С тех пор Mortal Kombat это трэш.

0
MORE770

Интересно, будет ли расчлененка в игре, или только в трейлере?)

0
В О Л Я

На 2:02 любимый момент)

0
vizas101

Ну неплохо так)))

-1
Deturns

Пафосу то сколько, посмотрим что в итоге выйдет.....

-1
Netscraper

Бардачная канитель в МК продолжается. Как и ожидалось. Это было предсказуемее, чем восход солнца. Снова они форсят физиономию Тагавы у Шан Цунга, когда внешность должна быть оригинальной. Как шутка, которую отпускают в десятый раз. Зачем ставить игрока перед выбором? Это, мать вашу, МК или что? Зато показали кровь и выдавливание глаз! Уже, блин, лечу за предзаказом.

-1
Dr.Love

Быстрее теккен купи, вот там стоооооолько нового)

0
Denv3r 13

Круть!!!

-2
Monk78

Выглядит конечно офигенно, хотелось бы что бы в геймплее все это мясо не пропало.

-3
Gudlakava

все такие азиаты и одинаковые, что отличить можно только по форме

-3
Саня Цукино Усаги

Помню, когда я впервые увидел фрагменты из МК11 будучи ребёнком я увидел Фаталити, в котором Лю-Кан вырывает сердце противнику. Я тогда сказал

"Это что.... Джеки Чан... вырвал... сердце?😨"

Так что да, я принял азиата за Джеки Чана

0
Indigo Night Саня Цукино Усаги

Да-да мы поняли что ты расист и нацист, можешь идти зигануть.

0
dangerous_beast

В трейлере выглядит всё круто. Но когда покажут геймплейный трейлер!?

Вот козлы, снова Шан Цунг сливают за донат...

-3
EVOCHEL

А где пс4?

-7
ivan41kds

время уже прошло

3
6363

только текущее поколение

2
MrBlackNT66rus

всё правильно, пс4 надо оставить в прошлом. пора двигаться дальше по крайней мере для крупных проектов

1