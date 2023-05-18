Культовые герои и кровавое фаталити: встречаем новую эру файтингов в первом трейлере Mortal Kombat 1 ©

Утомительное ожидание в преддверии скорой премьеры новой Mortal Kombat официально завершено. Разработчики из студии NetherRealm совместно с Warner Bros. Interactive после волны слухов и тизеров наконец-то представили полноценный трейлер следующей части культового файтинга. Анонс положил конец всем фанатским теориям, ведь теперь мы точно знаем, что перед нами Mortal Kombat 1.

Как и всегда, дебютный трейлер Mortal Kombat 1 показал то, за что мы так любим эту серию файтингов. В кинематографичном ролике показана эффектное сражение персонажей, фантастический и и конечно же авторы не забыли про главную фишку серии — фаталити. В дебютной презентации файтинга засветились Лю Канг, Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Китана и молодая версия Шанг Цунга.

Игроков ждет новая эра культовой серии файтингов, созданная богом огня Лю Кангом. Mortal Kombat 1 открывает новую боевую систему, а также добавляет игровые режимы и фаталити.

Ждать релиза Mortal Kombat 1 долго не придется. Файтинг выйдет уже этой осенью. Окунуться в бесконечный водоворот битв можно будет уже 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Предварительные заказы на Mortal Kombat 1 откроются уже завтра, 19 мая. Оформившие предварительный заказ получают Шанг Цунга в качестве игрового персонажа. Игроки PlayStation и Xbox также получат доступ к бета-версии, доступной в августе.